Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной - РИА Новости, 27.02.2026
10:30 27.02.2026
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной
общество, россия, камчатка, камчатский край, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Камчатка, Камчатский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗнаки "Дорожные работы"
Знаки "Дорожные работы" . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 марта рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств Камчатке на ремонт дорог в весенний период.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Камчатского края на финансирование мероприятий по приведению в весенний период в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов Камчатского края", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ОбществоРоссияКамчаткаКамчатский крайВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
