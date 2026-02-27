https://ria.ru/20260227/putin-2077071101.html
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке средств на ремонт дорог весной
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 марта рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств Камчатке на ремонт дорог в... РИА Новости, 27.02.2026
общество
россия
камчатка
камчатский край
владимир путин
михаил мишустин
россия
камчатка
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/77/1439557736_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_6019e411b4915c0e04dc6b950c2e5a94.jpg
Путин поручил рассмотреть выделение Камчатке допсредств на ремонт дорог весной