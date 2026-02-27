Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС
10:26 27.02.2026 (обновлено: 10:39 27.02.2026)
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС
Путин поручил устранить избыточные требования госрегистрации БАС

Путин поручил правительству устранить избыточные требования госрегистрации БАС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос об устранении избыточных требований госрегистрации БАС с максимальной взлетной массой более 30 килограмм.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы: ...об устранении избыточных требований, связанных с государственной регистрацией беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов и регистрацией прав на них", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 30 апреля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
