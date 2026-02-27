Путин дал поручение по закону о высокоавтоматизированном транспорте

Минтранс уже опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.