Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке автономных систем
10:24 27.02.2026 (обновлено: 10:37 27.02.2026)
Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке автономных систем
владимир путин
безопасность
михаил мишустин
россия
анна цивилева
россия
владимир путин, безопасность, михаил мишустин, россия, анна цивилева
Владимир Путин, Безопасность, Михаил Мишустин, Россия, Анна Цивилева
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА "Орлан" 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан" 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и фонду "Защитники Отечества" принять меры по привлечению участников СВО к разработке и эксплуатации автономных систем.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии Минобороны России и администрации президента Российской Федерации принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля 2026 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил сформировать модель экспорта российских беспилотников
Владимир ПутинБезопасностьМихаил МишустинРоссияАнна Цивилева
 
 
