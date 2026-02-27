Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке автономных систем

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и фонду "Защитники Отечества" принять меры по привлечению участников СВО к разработке и эксплуатации автономных систем.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и при участии Минобороны России и администрации президента Российской Федерации принять меры по активному привлечению участников специальной военной операции к разработке, производству, эксплуатации и обслуживанию автономных систем", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля 2026 года, далее – один раз в полгода; ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и статс-секретарь - заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.