Путин поручил расширить использование беспилотных систем для госконтроля - РИА Новости, 27.02.2026
10:23 27.02.2026 (обновлено: 10:44 27.02.2026)
Путин поручил расширить использование беспилотных систем для госконтроля
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить использование беспилотных авиационных систем для госконтроля. РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил расширить использование беспилотных систем для госконтроля

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить использование беспилотных авиационных систем для госконтроля.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: расширение использования беспилотных авиационных систем в целях осуществления государственного контроля (надзора), предусмотрев при необходимости внесение изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, далее - один раз в полгода, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил сформировать модель экспорта российских беспилотников
Вчера, 10:25
 
Заголовок открываемого материала