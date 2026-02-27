https://ria.ru/20260227/putin-2077068762.html
Путин поручил расширить использование беспилотных систем для госконтроля
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить использование беспилотных авиационных систем для госконтроля. РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил правительству расширить использование БАС для госконтроля