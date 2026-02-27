https://ria.ru/20260227/putin-2077068643.html
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по стимулированию разработки и производства российских беспилотных систем и комплектующих... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:22:00+03:00
2026-02-27T10:22:00+03:00
2026-02-27T11:00:00+03:00
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
Путин поручил стимулировать производство российских беспилотных систем
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по стимулированию разработки и производства российских беспилотных систем и комплектующих к ним.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации... принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства, включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин
