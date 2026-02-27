Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по стимулированию разработки и производства российских беспилотных систем и комплектующих к ним.

"Правительству Российской Федерации... принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства, включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.