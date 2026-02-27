Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
10:22 27.02.2026 (обновлено: 11:00 27.02.2026)
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
технологии, россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА "Орлан" 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА "Орлан" 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" на Харьковском направлении СВО
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по стимулированию разработки и производства российских беспилотных систем и комплектующих к ним.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... принять меры по стимулированию разработки и производства российских автономных систем и комплектующих изделий к ним, повышению уровня локализации их производства, включая разработку отечественных технологий, необходимых для создания эффективных автономных систем, предусмотрев необходимое финансирование, в том числе за счет средств федерального бюджета", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Боевая работа операторов БПЛА Орлан 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск Запад на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил привлечь бойцов СВО к разработке автономных систем
ТехнологииРоссияЭкономикаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
