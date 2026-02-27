https://ria.ru/20260227/putin-2077068051.html
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 сентября разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных беспилотных... РИА Новости, 27.02.2026
