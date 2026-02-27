Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 27.02.2026 (обновлено: 10:49 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/putin-2077068051.html
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 сентября разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных беспилотных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:21:00+03:00
2026-02-27T10:49:00+03:00
владимир путин
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20260227/putin-2077068643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить порядок сертификации автономных систем

Путин поручил утвердить стандарты и порядок сертификации автономных систем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 сентября разработать и утвердить технические стандарты и порядок сертификации автономных беспилотных систем.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... разработку и утверждение технических стандартов и порядка сертификации автономных систем", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Боевая работа операторов БПЛА Орлан 288-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск Запад на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил стимулировать разработку российских беспилотных систем
Вчера, 10:22
 
Владимир ПутинОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала