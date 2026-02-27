https://ria.ru/20260227/putin-2077067546.html
Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в экономику
Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в экономику - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в экономику
Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:20:00+03:00
2026-02-27T10:20:00+03:00
2026-02-27T10:33:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
https://ria.ru/20260227/putiny-2077069216.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в экономику
Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в сектора экономики
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем в сектора экономики.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автономных систем 16 января 2026 года, опубликован на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем (высокоавтоматизированных транспортных средств и самоходных машин, беспилотных авиационных систем, автономных судов, железнодорожной техники и рельсовых транспортных средств, роботов, а также систем управления ими) в секторах экономики", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2026 года, далее – один раз в полгода. Ответственный - председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.