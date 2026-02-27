Путин поручил ускорить внедрение автономных систем в экономику

"Правительству Российской Федерации:.. при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации принять исчерпывающие меры по ускоренному внедрению автономных систем (высокоавтоматизированных транспортных средств и самоходных машин, беспилотных авиационных систем, автономных судов, железнодорожной техники и рельсовых транспортных средств, роботов, а также систем управления ими) в секторах экономики", - говорится в документе.