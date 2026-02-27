https://ria.ru/20260227/putin-2077062201.html
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов
Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов.
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации.. обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей, и представить предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы таких организаций при проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
