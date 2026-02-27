Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов
27.02.2026
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов
Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов. РИА Новости, 27.02.2026
2026
Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов

Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг продления работы детсадов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 декабря провести мониторинг мер, касающихся продления времени работы детсадов.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации.. обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей, и представить предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы таких организаций при проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности", - говорится в перечне.
Срок - 1 декабря 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
