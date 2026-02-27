Путин поручил провести мониторинг мер по продлению работы детсадов

Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации.. обеспечить проведение мониторинга реализации мер и региональных механизмов, касающихся продления времени работы дошкольных образовательных организаций с учетом графиков занятости родителей, и представить предложения по учету удовлетворенности родителей режимом работы таких организаций при проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности", - говорится в перечне.