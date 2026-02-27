Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по поддержке семей с детьми
09:51 27.02.2026 (обновлено: 11:27 27.02.2026)
Путин дал поручения по поддержке семей с детьми
Путин дал поручения по поддержке семей с детьми
Многодетные семьи смогут получать пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений Владимира Путина. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:51:00+03:00
2026-02-27T11:27:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
почта россии
россия
Новости
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, почта россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Почта России
Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

Путин поручил сохранить пособие для многодетных при незначительном росте дохода

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Многодетные семьи смогут получать пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений Владимира Путина.
"Обеспечить <...> с 1 января 2026-го право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на десять процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения", — говорится на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку
26 февраля, 18:14
Ответственным за выполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
Также президент попросил проконтролировать назначение пособий многодетным семьям и проследить за реализацией мер по продлению работы детсадов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин поручил разработать предложения по обеспечению семей с детьми жильем
11 февраля, 21:33
Другие поручения по итогам совещания с правительством:
— ввести переходный период для малого бизнеса по выбору оптимального режима налогообложения;
— как можно быстрее восстановить работу систем тепло- и электроснабжения в регионах;
— усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков передачи жилья;
— законодательно обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России";
— включить в белые списки сервисы для работы систем мониторинга уровня глюкозы в крови;
— простимулировать производство отечественных беспилотных автономных систем и комплектующих к ним;
— ускорить внедрение таких систем в экономику;
— расширить их использование для госконтроля;
— подготовить специалистов в области их производства и обслуживания;
— привлекать к их разработке участников СВО;
— создать эффективную модель экспорта российских беспилотных технологий;
— до 1 августа принять закон о беспилотных автомобилях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил разработать режимы для беспилотников на дорогах и тротуарах
Вчера, 11:06
 
Общество Россия Владимир Путин Михаил Мишустин Почта России
 
 
