Путин дал поручения по поддержке семей с детьми

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Многодетные семьи смогут получать пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, следует из перечня поручений Владимира Путина.
"Обеспечить <...> с 1 января 2026-го право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на десять процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения", — говорится на сайте Кремля.
26 февраля, 18:14
Ответственным за выполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.
Также президент попросил проконтролировать назначение пособий многодетным семьям и проследить за реализацией мер по продлению работы детсадов.
Другие поручения по итогам совещания с правительством:
— ввести переходный период для малого бизнеса по выбору оптимального режима налогообложения;
— как можно быстрее восстановить работу систем тепло- и электроснабжения в регионах;
— усилить контроль за соблюдением застройщиками сроков передачи жилья;
— законодательно обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России";
— включить в белые списки сервисы для работы систем мониторинга уровня глюкозы в крови;
— простимулировать производство отечественных беспилотных автономных систем и комплектующих к ним;
— ускорить внедрение таких систем в экономику;
— расширить их использование для госконтроля;
— подготовить специалистов в области их производства и обслуживания;
— привлекать к их разработке участников СВО;
— создать эффективную модель экспорта российских беспилотных технологий;
— до 1 августа принять закон о беспилотных автомобилях.
