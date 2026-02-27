Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови.
Перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ("белые списки"), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
Врач назвала причины диабета у молодежи
26 февраля, 20:33