Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови.

Перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.