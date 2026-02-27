Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 27.02.2026 (обновлено: 11:39 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/putin-2077060677.html
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:49:00+03:00
2026-02-27T11:39:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014106_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b546d3f293c12ec00351322281ca9cb.jpg
https://ria.ru/20260226/diabet-2076991433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747014106_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5663ab8f4c6d7b8a97fba72f96c94612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы

Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для отслеживания уровня глюкозы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови
Измерение уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Измерение уровня сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в "белые списки" Минцифры сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови.
Перечень поручений по итогам по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить включение в перечень социально значимых сервисов, доступ к которым предоставляется в период приостановления оказания услуг подвижной радиотелефонной связи ("белые списки"), сервисов, необходимых для работы систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и соответствующих требованию о нахождении на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2026 года. Ответственные - председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Врач назвала причины диабета у молодежи
26 февраля, 20:33
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала