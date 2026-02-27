Путин поручил завершить восстановление тепло- и электроснабжения в регионах

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в регионах.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... Минэнерго России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в субъектах Российской Федерации", - говорится в документе.