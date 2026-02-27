https://ria.ru/20260227/putin-2077056738.html
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электроснабжения в регионах
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электроснабжения в регионах - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электроснабжения в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго в кратчайшие сроки завершить мероприятия по восстановлению работы систем тепло- и электроснабжения в регионах. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:39:00+03:00
2026-02-27T09:39:00+03:00
2026-02-27T09:48:00+03:00
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260227/pochta-2077057329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владимир путин, россия
ЖКХ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владимир Путин, Россия
Путин поручил завершить восстановление тепло- и электроснабжения в регионах
Путин поручил Минэнерго завершить восстановление электроснабжения в регионах