Подразделения ССО укрепили боевой потенциал ВС России, заявил Путин

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в видеообращении поздравил бойцов с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций, который отмечается 27 февраля.

Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, подчеркнул президент.