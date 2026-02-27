Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ССО укрепили боевой потенциал ВС России, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2026
00:06 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/putin-2077022930.html
Подразделения ССО укрепили боевой потенциал ВС России, заявил Путин
2026-02-27T00:06:00+03:00
2026-02-27T00:06:00+03:00
Подразделения ССО укрепили боевой потенциал ВС России, заявил Путин

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в видеообращении поздравил бойцов с профессиональным праздником - Днем Сил специальных операций, который отмечается 27 февраля.
"Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде российской армии. Развивая лучшие традиции отечественного спецназа, опираясь на новейшие тенденции в стратегии и тактике, серьезно укрепили боевой потенциал Вооруженных сил", - заявил Путин.
Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, подчеркнул президент.
"Формирование ваших мобильных, оснащенных самым современным оружием и техникой подразделений стало ответом на острые вызовы XXI века, на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией, перед нашим народом", - добавил Путин.
Путин поручил провести мониторинг механизма поддержки семей погибших бойцов
