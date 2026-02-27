Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2026
00:03 27.02.2026 (обновлено: 00:27 27.02.2026)
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:03:00+03:00
2026-02-27T00:27:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.
«
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций", — сказал глава государства в обращении.
Встреча Путина с вдовами героически погибших российских спецназовцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев
23 февраля, 16:41
Президент поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.
Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, отметил глава государства.
Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, добавил президент. Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, добавил он.
"Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине. С праздником вас, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким", — заключил Путин.
В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций.
Путин вручает госнаграды военным, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин в Кремле поздравил военных с Днем защитника Отечества
23 февраля, 11:33
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
