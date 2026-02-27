https://ria.ru/20260227/putin-2077022809.html
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2026
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:03:00+03:00
2026-02-27T00:03:00+03:00
2026-02-27T00:27:00+03:00
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.
«
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций", — сказал глава государства в обращении.
Президент поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.
Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, отметил глава государства.
Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, добавил президент. Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, добавил он.
"Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине. С праздником вас, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким", — заключил Путин
.
В России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций.