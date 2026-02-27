Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций", — сказал глава государства в обращении.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.

Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, отметил глава государства.

Подразделения Сил специальных операций заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил, добавил президент. Бойцы ССО на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке и ситуации, добавил он.