В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 27.02.2026
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"

Пушилин подписал закон об учреждении медалей "За освобождение Красноармейска"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова", соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в пятницу.
"Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики – медаль "За освобождение Красноармейска и Димитрова", - говорится в тексте закона.
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
В дополнительном указе о мерах реализации нового закона добавляется, что медалями награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении городов Красноармейска и (или) Димитрова, а также организаторы и руководители соответствующих боевых операций, а также лица, которые выполняли задачи по разминированию территорий и объектов в Красноармейске и (или) Димитрове.
"На лицевой стороне медали помещена эмблема Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1918 года в обрамлении венка из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне вверху изображена пятиконечная звезда, под ней — прикрепленное к винтовочному штыку развертывающееся зная, на котором нанесена надпись содержащая даты освобождения городов Красноармейска и Димитрова", - говорится в тексте дополнительного указа.
Настоящий закон и указ вступают в силу со дня официального опубликования.
Красноармейск и Димитров были освобождены в декабре 2025 года силами российских войск группировки "Центр".
Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении
