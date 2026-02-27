В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"

ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова", соответствующий указ опубликован на Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова", соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в пятницу.

В дополнительном указе о мерах реализации нового закона добавляется, что медалями награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении городов Красноармейска и (или) Димитрова, а также организаторы и руководители соответствующих боевых операций, а также лица, которые выполняли задачи по разминированию территорий и объектов в Красноармейске и (или) Димитрове.

"На лицевой стороне медали помещена эмблема Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1918 года в обрамлении венка из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне вверху изображена пятиконечная звезда, под ней — прикрепленное к винтовочному штыку развертывающееся зная, на котором нанесена надпись содержащая даты освобождения городов Красноармейска и Димитрова", - говорится в тексте дополнительного указа.

Настоящий закон и указ вступают в силу со дня официального опубликования.