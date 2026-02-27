https://ria.ru/20260227/pushilin-2077311811.html
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова" - РИА Новости, 27.02.2026
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова",... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:09:00+03:00
2026-02-27T23:09:00+03:00
2026-02-27T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055651335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89867fb724ca9d4c931107db1954c9d5.jpg
https://ria.ru/20260113/krasnoarmeysk-2067517432.html
https://ria.ru/20251101/nagrady-2052397256.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055651335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd742a110f8a58c9d3fa4c6425a9e6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В ДНР учредили медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"
Пушилин подписал закон об учреждении медалей "За освобождение Красноармейска"
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон, об учреждении государственных медалей ДНР "За освобождение Красноармейска и Димитрова", соответствующий указ опубликован на сайте
главы региона в пятницу.
"Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики
– медаль "За освобождение Красноармейска
и Димитрова", - говорится в тексте закона.
В дополнительном указе о мерах реализации нового закона добавляется, что медалями награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении городов Красноармейска и (или) Димитрова, а также организаторы и руководители соответствующих боевых операций, а также лица, которые выполняли задачи по разминированию территорий и объектов в Красноармейске и (или) Димитрове.
"На лицевой стороне медали помещена эмблема Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1918 года в обрамлении венка из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне вверху изображена пятиконечная звезда, под ней — прикрепленное к винтовочному штыку развертывающееся зная, на котором нанесена надпись содержащая даты освобождения городов Красноармейска и Димитрова", - говорится в тексте дополнительного указа.
Настоящий закон и указ вступают в силу со дня официального опубликования.
Красноармейск и Димитров были освобождены в декабре 2025 года силами российских войск группировки "Центр".