СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим

Как сообщается, беспилотник таможенной и пограничной службы был сбит в небе над поселением Форт-Хэнкок. Член палаты представителей Рик Ларсен и несколько других демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам.