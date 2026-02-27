https://ria.ru/20260227/prostranstvo-2077043119.html
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила...
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
AP: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила правительственный беспилотник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Как сообщается, беспилотник таможенной и пограничной службы был сбит в небе над поселением Форт-Хэнкок. Член палаты представителей Рик Ларсен и несколько других демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам.
"Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник таможенной и пограничной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в заявлении Ларсена и его коллег.
В середине февраля авиарегуляторы временно закрыли воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе
из соображений безопасности. Было указано, что ограничения продлятся десять дней, однако их отменили через несколько часов. Позднее выяснилось, что небо было закрыто из-за пограничников, которые сбивали лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей.