07:03 27.02.2026
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим
Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
СМИ: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим

AP: в Техасе закрыли воздушное пространство из-за лазерного огня по своим

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие на военной базе Форт-Худ, Техас
Американские военнослужащие на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие на военной базе Форт-Худ, Техас. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг закрыло часть воздушного пространства штата Техас после того, как лазерная система военных сбила правительственный беспилотник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщается, беспилотник таможенной и пограничной службы был сбит в небе над поселением Форт-Хэнкок. Член палаты представителей Рик Ларсен и несколько других демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре заявили, что были уведомлены об инциденте по официальным каналам.
"Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник таможенной и пограничной службы, используя высокорискованную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в заявлении Ларсена и его коллег.
В середине февраля авиарегуляторы временно закрыли воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе из соображений безопасности. Было указано, что ограничения продлятся десять дней, однако их отменили через несколько часов. Позднее выяснилось, что небо было закрыто из-за пограничников, которые сбивали лазерной системой воздушные шары, приняв их за беспилотники мексиканских наркокартелей.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей
13 февраля, 03:34
13 февраля, 03:34
 
В миреТехасСША
 
 
