Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили "Авито Работа" и "Нетология" (исследование есть у РИА Новости).

Аналитики сравнили данные декабря 2025 - января 2026 года с аналогичным периодом прошлой зимой.

"Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники - за год число вакансий выросло на 115%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 80 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании двух компаний в рамках совместного проекта "Я б в рабочие пошел", направленного на повышение интереса молодежи к рабочим профессиям.

Техники могут иметь разные обязанности, включая обслуживание и ремонт оборудования, проведение технических осмотров, диагностику неисправностей и контроль корректной работы систем и механизмов.

"На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий для таких мастеров увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тысяч рублей в месяц. Существенно вырос и спрос на сварщиков - на 95% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 153 тысячи рублей", - добавляется в исследовании.

Также в число наиболее востребованных специалистов вошли электрогазосварщики (количество вакансий выросло на 59%, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей) и бурильщики - спрос на них увеличился на 57%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 200 тысяч рублей.

"Популяризация рабочих специальностей в России является критически важным фактором для достижения технологического лидерства страны", - подчеркнула GR-директор "Нетологии" Валентина Куренкова.

По словам директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, интерес к рабочим профессиям - усиливающийся тренд на рынке труда. Согласно аналитике платформы, по итогам 2025 года наибольший рост откликов со стороны соискателей зафиксирован на вакансиях плавильщиков (+146%), электрогазосварщиков (+145%) и авторазборщиков (+129%).