Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России - РИА Новости, 27.02.2026
04:25 27.02.2026 (обновлено: 11:25 27.02.2026)
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России - РИА Новости, 27.02.2026
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России
Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили "Авито Работа" и "Нетология"... РИА Новости, 27.02.2026
общество, россия, социальный навигатор, кем стать
Общество, Россия, Социальный навигатор, Кем стать
Раскрыто, на какие рабочие профессии сильнее всего вырос спрос в России

РИА Новости: сильнее всего в России вырос спрос на сварщиков и техников

Сварщик
Сварщик - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сварщик. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сильнее всего среди рабочих профессий в России спрос со стороны компаний растет на техников, литейщиков и сварщиков, выяснили "Авито Работа" и "Нетология" (исследование есть у РИА Новости).
Аналитики сравнили данные декабря 2025 - января 2026 года с аналогичным периодом прошлой зимой.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Названы самые востребованные вакансии для подростков в России
18 февраля, 02:25
"Лидерами среди специалистов, которых работодатели искали чаще всего, стали техники - за год число вакансий выросло на 115%, а средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников достигли 80 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании двух компаний в рамках совместного проекта "Я б в рабочие пошел", направленного на повышение интереса молодежи к рабочим профессиям.
Техники могут иметь разные обязанности, включая обслуживание и ремонт оборудования, проведение технических осмотров, диагностику неисправностей и контроль корректной работы систем и механизмов.
"На втором месте по спросу оказались литейщики: число вакансий для таких мастеров увеличилось на 106% за год, а соискателям предлагали в среднем порядка 74 тысяч рублей в месяц. Существенно вырос и спрос на сварщиков - на 95% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений для кандидатов составил 153 тысячи рублей", - добавляется в исследовании.
Также в число наиболее востребованных специалистов вошли электрогазосварщики (количество вакансий выросло на 59%, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей) и бурильщики - спрос на них увеличился на 57%, а средние предлагаемые зарплаты достигли 200 тысяч рублей.
"Популяризация рабочих специальностей в России является критически важным фактором для достижения технологического лидерства страны", - подчеркнула GR-директор "Нетологии" Валентина Куренкова.
По словам директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, интерес к рабочим профессиям - усиливающийся тренд на рынке труда. Согласно аналитике платформы, по итогам 2025 года наибольший рост откликов со стороны соискателей зафиксирован на вакансиях плавильщиков (+146%), электрогазосварщиков (+145%) и авторазборщиков (+129%).
Аналитики также выяснили, что работодатели стали чаще ожидать от сотрудников работы в условиях автоматизации и цифровизации. Наиболее заметная динамика зафиксирована в сфере доставки и логистики - число вакансий, где в требованиях или обязанностях упоминаются автоматизированные системы, сортировочные линии, роботизированные склады и цифровые платформы управления процессами, выросло на 175% за год.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
27 января, 02:12
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторКем стать
 
 
