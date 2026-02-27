Рейтинг@Mail.ru
МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации - РИА Новости, 27.02.2026
14:42 27.02.2026
МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации
МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации - РИА Новости, 27.02.2026
МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации
Минэкономразвития РФ предлагает закрепить в Гражданском кодексе норму о том, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет, заявил глава... РИА Новости, 27.02.2026
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
Новости
россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации

МЭР предложило закрепить в ГК норму о сроке давности в спорах по приватизации

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает закрепить в Гражданском кодексе норму о том, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.
"Наше предложение достаточно простое. В 217 статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть, 3 года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет", - сказал министр.
По словам Решетникова, предлагаемое решение является консолидированной позицией правительства, поддержано Минюстом и Минфином.
"Оно даст четкий сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия, развивали и поддерживали коллективы долгие годы. Даже в тех случаях, когда нам сейчас может быть кажется, что при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены", - добавил он.
Как ранее в пятницу сообщила пресс-служба Минэкономразвития, совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации.
При этом, по словам Решетникова, ряд юристов считают, что не нужно вносить никаких изменений, и прописывать это положение в законе избыточно, поскольку оно дублирует общие положения кодекса об исковой давности, а Конституционный суд высказался об их применении.
"Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляется десятилетний срок давности – это та самая гарантия, о которой говорил президент", - отметил Решетников.
Президент РФ Владимир Путин в прошлом году на ПМЭФ заявил необходимости выработать нормативную базу по срокам давности при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
РоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
