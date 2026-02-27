МЭР предложило закрепить норму о сроке давности в спорах по приватизации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает закрепить в Гражданском кодексе норму о том, что в спорах о приватизации срок давности не должен превышать 10 лет, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на Совете по кодификации гражданского законодательства.

"Наше предложение достаточно простое. В 217 статье Гражданского кодекса прямо закрепить, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные Кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. То есть, 3 года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет", - сказал министр.

По словам Решетникова, предлагаемое решение является консолидированной позицией правительства, поддержано Минюстом и Минфином

"Оно даст четкий сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия, развивали и поддерживали коллективы долгие годы. Даже в тех случаях, когда нам сейчас может быть кажется, что при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены", - добавил он.

Как ранее в пятницу сообщила пресс-служба Минэкономразвития , совет по кодификации при президенте РФ поддержал инициативу о введении сроков давности при оспаривании сделок о приватизации.

При этом, по словам Решетникова, ряд юристов считают, что не нужно вносить никаких изменений, и прописывать это положение в законе избыточно, поскольку оно дублирует общие положения кодекса об исковой давности, а Конституционный суд высказался об их применении.

"Мы полагаем, что именно включение четкой нормы и однозначное указание момента, с которого исчисляется десятилетний срок давности – это та самая гарантия, о которой говорил президент", - отметил Решетников