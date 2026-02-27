Экс-ректора БФУ имени Канта приговорили к пяти годам по делу о растрате

КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил Александра Федорова, бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, к пяти годам колонии общего режима, его заместителя Елену Мялкину - к трем годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Признать Федорова виновным по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере - ред.) и назначить наказание пять лет колонии общего режима... Мялкину признать виновной по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание три года колонии общего режима", - огласила приговор судья Елена Зимина.

По данным следствия, с декабря 2019 года по июль 2024 года Федоров и его заместитель Мялкина организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии, считает следствие, присваивались фигурантами и расходовались на личные нужды. В преступную схему были вовлечены 20 сотрудников университета, полагает СК , а сумма причиненного ущерба составила 35,1 миллиона рублей.

Суд так же назначил штраф Федорову в размере 500 тысяч рублей, Мялкиной - 300 тысяч рублей. Кроме того, заместителю бывшего ректора заменили срок содержания под домашним арестом на содержание под стражей. Она была взята под арест в зале суда.

В четверг во время прений гособвинение запросило 6,5 лет колонии общего режима для Федорова и четыре года колонии общего режима для Мялкиной.

Защита Федорова настаивала на невиновности бывшего ректора, ссылаясь на некачественно проведенное следствие. Адвокат Мялкиной просил переквалифицировать дело по статье "пособничество", поскольку она лично деньги не получала, а только передавала их ректору.