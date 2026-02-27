Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Названы бытовые приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома, чтобы сэкономить около 450 рублей в год, рассказали РИА Новости в компании "IEK GROUP".

Расчеты проводились на примере частного дома в Подмосковье с газовой плитой, без домофона и без систем "умного дома", а также при условии, что хозяева отсутствуют по 12 часов в день.

"При расчёте берем среднеарифметическое значение потребляемой мощности. Телевизор в режиме ожидания потребляет 7,008 кВт.ч за год. Микроволновая печь с электронным управлением - 8,76 кВт.ч за год. Ноутбук - 12,045 кВт.ч за год. Зарядное устройство для телефона - 0,48 кВт.ч за год. Роутер - 37,23 кВт.ч за год. Стиральная машина с электронным таймером - 1,53 кВт.ч за год", - перечислили эксперты.

"Тариф на электроэнергию для сельской местности при однотарифном счетчике в 2026 году составляет 6,29 рубля за 1 кВт.ч. Перемножив и сложив все данные, получаем около 450 рублей экономии в год", - подсчитали они.

"Сумма не очень большая, но устройства всё-таки лучше отключать из соображений пожарной безопасности. Например, гроза может повредить электронную часть прибора, включенного в электрическую цепь, и привести к его возгоранию", - рассказали в "IEK GROUP".

"Также нужно учитывать, что блок питания любого электронного устройства в режиме ожидания продолжает функционировать. Его компоненты, особенно конденсаторы, постепенно "стареют", - добавили там.