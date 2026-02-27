Рейтинг@Mail.ru
Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома - РИА Новости, 27.02.2026
09:06 27.02.2026 (обновлено: 10:57 27.02.2026)
Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома
Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома - РИА Новости, 27.02.2026
Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома
Названы бытовые приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома, чтобы сэкономить около 450 рублей в год, рассказали РИА Новости в компании "IEK... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T09:06:00+03:00
2026-02-27T10:57:00+03:00
технологии, россия
Технологии, Россия
Названы приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома

Названы приборы, которые стоит выключать при выходе из дома для экономии

© РИА Новости / Алексей Куденко
Розетка для зарядки мобильных устройств
Розетка для зарядки мобильных устройств - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Розетка для зарядки мобильных устройств. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Названы бытовые приборы, которые стоит выключать из розетки при выходе из дома, чтобы сэкономить около 450 рублей в год, рассказали РИА Новости в компании "IEK GROUP".
Расчеты проводились на примере частного дома в Подмосковье с газовой плитой, без домофона и без систем "умного дома", а также при условии, что хозяева отсутствуют по 12 часов в день.
Прибор учета воды - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%
1 августа 2025, 03:15
"При расчёте берем среднеарифметическое значение потребляемой мощности. Телевизор в режиме ожидания потребляет 7,008 кВт.ч за год. Микроволновая печь с электронным управлением - 8,76 кВт.ч за год. Ноутбук - 12,045 кВт.ч за год. Зарядное устройство для телефона - 0,48 кВт.ч за год. Роутер - 37,23 кВт.ч за год. Стиральная машина с электронным таймером - 1,53 кВт.ч за год", - перечислили эксперты.
"Тариф на электроэнергию для сельской местности при однотарифном счетчике в 2026 году составляет 6,29 рубля за 1 кВт.ч. Перемножив и сложив все данные, получаем около 450 рублей экономии в год", - подсчитали они.
"Сумма не очень большая, но устройства всё-таки лучше отключать из соображений пожарной безопасности. Например, гроза может повредить электронную часть прибора, включенного в электрическую цепь, и привести к его возгоранию", - рассказали в "IEK GROUP".
"Также нужно учитывать, что блок питания любого электронного устройства в режиме ожидания продолжает функционировать. Его компоненты, особенно конденсаторы, постепенно "стареют", - добавили там.
Там отметили, что проще всего выключать приборы посредством удлинителей с выключателем, оснащенным световым индикатором наличия питания. "Нажал кнопку, и со спокойной совестью - на работу", - заключили эксперты.
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии
19 июня 2025, 03:18
 
