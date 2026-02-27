Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

Максимальную прибавку получат граждане, достигшие в феврале 80-летнего возраста. Начиная с марта, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для них вырастет в два раза. Базовый размер этой выплаты в текущем году - 9 584 рубля 69 копеек, как следствие, фиксированная часть составит более 19 тысяч рублей.Такая же прибавка ожидает тех, кому в феврале этого года впервые установили инвалидность первой группы.