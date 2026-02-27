Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026

Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте
02:17 27.02.2026
Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте
Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте
Кому в марте 2026 года полагается прибавка к пенсии, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. РИА Новости, 27.02.2026
Россиянам объяснили, кто получит прибавку к пенсии в марте

Декан Виноградов: с 1 марта поднимут пенсию тем, кому исполнилось 80 лет

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кому в марте 2026 года полагается прибавка к пенсии, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Максимальную прибавку получат граждане, достигшие в феврале 80-летнего возраста. Начиная с марта, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для них вырастет в два раза. Базовый размер этой выплаты в текущем году - 9 584 рубля 69 копеек, как следствие, фиксированная часть составит более 19 тысяч рублей.Такая же прибавка ожидает тех, кому в феврале этого года впервые установили инвалидность первой группы.
Помимо этого, после достижения пенсионером 80-летнего возраста человек, который ухаживает за ним, получает право на компенсационную выплату. В текущем году она составляет 1 413 рублей 86 копеек. Данная сумма входит в пенсию и поступает на счет вместе с ней.
Пенсия может увеличиться и у пенсионеров, которые до последнего времени работали, но в январе уволились. "Речь идет о восстановлении индексаций, которые не применялись в период занятости", - заключил Виноградов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экономист объяснила, почему стаж до 2002 года так важен для пенсии
