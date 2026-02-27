В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном Волоколамске, его матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

По данным следствия, 26 февраля обвиняемая оставила своих детей 11, 4 и 2 лет одних дома и на непродолжительное время ушла. В помещении произошло возгорание из-за неосторожного обращения детей с огнем. Погиб двухлетний мальчик, двоим детям удалось спастись.

Отмечается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществили допросы, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.