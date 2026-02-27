https://ria.ru/20260227/pozhar-2077226083.html
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 27.02.2026
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном Волоколамске, его матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:14:00+03:00
2026-02-27T17:14:00+03:00
2026-02-27T17:14:00+03:00
происшествия
россия
волоколамск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_b1057b4a822fcd0ecac3cfb9dcf46f5a.jpg
https://ria.ru/20260224/sk-2076428652.html
россия
волоколамск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474154_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b09c07a7415bb5c95eafc539eb2debab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волоколамск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
При пожаре в Волоколамске погиб двухлетний ребенок
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном Волоколамске, его матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, 26 февраля обвиняемая оставила своих детей 11, 4 и 2 лет одних дома и на непродолжительное время ушла. В помещении произошло возгорание из-за неосторожного обращения детей с огнем. Погиб двухлетний мальчик, двоим детям удалось спастись.
"Следователем следственного отдела по городу Волоколамск
ГСУ СК России
по Московской области
28-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности 2-летнему сыну (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщили в официальном канале
ведомства на платформе Max.
Отмечается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществили допросы, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, возгорание произошло в частном жилом доме в деревне Нелидово в Волоколамском муниципальном округе. Надзорное ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.