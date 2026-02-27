Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
17:14 27.02.2026
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном Волоколамске, его матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 27.02.2026
В Подмосковье при пожаре погиб двухлетний ребенок

При пожаре в Волоколамске погиб двухлетний ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб при пожаре в подмосковном Волоколамске, его матери предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
По данным следствия, 26 февраля обвиняемая оставила своих детей 11, 4 и 2 лет одних дома и на непродолжительное время ушла. В помещении произошло возгорание из-за неосторожного обращения детей с огнем. Погиб двухлетний мальчик, двоим детям удалось спастись.
"Следователем следственного отдела по городу Волоколамск ГСУ СК России по Московской области 28-летней местной жительнице предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности 2-летнему сыну (ч.1 ст.109 УК РФ)", - сообщили в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, осуществили допросы, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, возгорание произошло в частном жилом доме в деревне Нелидово в Волоколамском муниципальном округе. Надзорное ведомство взяло под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.
