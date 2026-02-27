В Москве произошло возгорание в жилом доме

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме ликвидируют на севере Москвы, он локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в жилом доме на севере Москвы . В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Лавочкина, 34 корпус 1... Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире жилого дома загорелись личные вещи и мебель.

Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что в связи с пожаром движение транспорта по улице Ляпидевского временно перекрыто.

В прокуратуре Москвы рассказали, что надзорный орган взял под контроль установление обстоятельств пожара в квартире на 21 этаже жилого дома на улице Лавочкина. Отмечается, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.