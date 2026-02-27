Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло возгорание в жилом доме - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:40 27.02.2026 (обновлено: 07:45 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/pozhar-2077042015.html
В Москве произошло возгорание в жилом доме
В Москве произошло возгорание в жилом доме - РИА Новости, 27.02.2026
В Москве произошло возгорание в жилом доме
Пожар в жилом доме ликвидируют на севере Москвы, он локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:40:00+03:00
2026-02-27T07:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260225/penza-2076749947.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве произошло возгорание в жилом доме

На севере Москвы ликвидируют пожар в жилом доме, возгорание локализовано

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме ликвидируют на севере Москвы, он локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в жилом доме на севере Москвы. В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Лавочкина, 34 корпус 1... Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в квартире жилого дома загорелись личные вещи и мебель.
Столичный дептранс в Telegram-канале сообщил, что в связи с пожаром движение транспорта по улице Ляпидевского временно перекрыто.
В прокуратуре Москвы рассказали, что надзорный орган взял под контроль установление обстоятельств пожара в квартире на 21 этаже жилого дома на улице Лавочкина. Отмечается, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Пензе семь человек спасли при пожаре в общежитии
25 февраля, 21:11
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала