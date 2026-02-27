https://ria.ru/20260227/pozhar-2077042015.html
В Москве произошло возгорание в жилом доме
В Москве произошло возгорание в жилом доме - РИА Новости, 27.02.2026
В Москве произошло возгорание в жилом доме
Пожар в жилом доме ликвидируют на севере Москвы, он локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T06:40:00+03:00
2026-02-27T06:40:00+03:00
2026-02-27T07:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260225/penza-2076749947.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве произошло возгорание в жилом доме
На севере Москвы ликвидируют пожар в жилом доме, возгорание локализовано
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пожар в жилом доме ликвидируют на севере Москвы, он локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в жилом доме на севере Москвы
. В главное управление МЧС России
по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Лавочкина, 34 корпус 1... Принятыми мерами пожар локализован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в квартире жилого дома загорелись личные вещи и мебель.
Столичный дептранс в Telegram-канале
сообщил, что в связи с пожаром движение транспорта по улице Ляпидевского временно перекрыто.
В прокуратуре Москвы рассказали, что надзорный орган взял под контроль установление обстоятельств пожара в квартире на 21 этаже жилого дома на улице Лавочкина. Отмечается, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре.