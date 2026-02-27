Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/posolstvo-2077313573.html
Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии
Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии - РИА Новости, 27.02.2026
Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии
Посольство России в Словакии возмущено оскорбительными действиями, совершенными некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:23:00+03:00
2026-02-27T23:23:00+03:00
в мире
россия
словакия
кошице
адольф гитлер
иосип броз тито
степан бандера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20250830/provokatsiya-2038589901.html
https://ria.ru/20250728/ukraina-2032030094.html
россия
словакия
кошице
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, кошице, адольф гитлер, иосип броз тито, степан бандера
В мире, Россия, Словакия, Кошице, Адольф Гитлер, Иосип Броз Тито, Степан Бандера
Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии

Посольство РФ в Словакии осудило акцию у памятника Советской армии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Словакии возмущено оскорбительными действиями, совершенными некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице, следует из заявления дипмиссии.
Активист Александр Рябов рассказал РИА Новости, что проукраински настроенные граждане во вторник пришли к расположенному в центре Кошице памятнику советским воинам-освободителям и попытались закрыть его транспарантами, оформленными в цветах украинского флага, на некоторых из них были написаны бандеровские лозунги.
Мемориальный комплекс Медное в Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала
30 августа 2025, 22:41
"Посольство России в Словакии выражает глубокое возмущение оскорбительными действиями, совершенными 24 февраля некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице. Разрешенная местными властями акция была использована как повод для позорного политического театра, в котором мемориал стал декорацией, а все это действо выглядело не иначе как циничное издевательство над памятью павших", - говорится в заявлении российской дипмиссии в пятницу.
В посольстве РФ отметили, что закрывать плакатами в цветах украинского флага с бандеровскими нацистскими лозунгами памятник героям, которые освободили Европу от фашизма, - это демонстрация не гражданской позиции, а исторического невежества и морального разложения последователей Адольфа Гитлера, Йозефа Тисо и Степана Бандеры.
"Посольство призывает власти Словакии восстановить справедливость, защитить мемориал, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению в будущем подобных противозаконных выходок. Позволять превращать исторические памятники в реквизит для пропаганды и дешевых политических шоу недопустимо", - отмечается в заявлении.
Дипломаты заявили, что память о советских воинах-освободителях священна и неприкосновенна.
"Посольство ожидает, что любым попыткам ее осквернения со стороны словацкого общества будет дан жесткий отпор. Содеянное - открытый акт цинизма и позора, на который нельзя закрывать глаза", - заключили в посольстве.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Во Львовской области демонтируют мемориал "Вечный огонь"
28 июля 2025, 21:20
 
В миреРоссияСловакияКошицеАдольф ГитлерИосип Броз ТитоСтепан Бандера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала