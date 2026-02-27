Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Словакии возмущено оскорбительными действиями, совершенными некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице, следует из Посольство России в Словакии возмущено оскорбительными действиями, совершенными некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице, следует из заявления дипмиссии.

Активист Александр Рябов рассказал РИА Новости, что проукраински настроенные граждане во вторник пришли к расположенному в центре Кошице памятнику советским воинам-освободителям и попытались закрыть его транспарантами, оформленными в цветах украинского флага, на некоторых из них были написаны бандеровские лозунги.

"Посольство России Словакии выражает глубокое возмущение оскорбительными действиями, совершенными 24 февраля некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице. Разрешенная местными властями акция была использована как повод для позорного политического театра, в котором мемориал стал декорацией, а все это действо выглядело не иначе как циничное издевательство над памятью павших", - говорится в заявлении российской дипмиссии в пятницу.

В посольстве РФ отметили, что закрывать плакатами в цветах украинского флага с бандеровскими нацистскими лозунгами памятник героям, которые освободили Европу от фашизма, - это демонстрация не гражданской позиции, а исторического невежества и морального разложения последователей Адольфа Гитлера , Йозефа Тисо и Степана Бандеры

"Посольство призывает власти Словакии восстановить справедливость, защитить мемориал, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению в будущем подобных противозаконных выходок. Позволять превращать исторические памятники в реквизит для пропаганды и дешевых политических шоу недопустимо", - отмечается в заявлении.

Дипломаты заявили, что память о советских воинах-освободителях священна и неприкосновенна.