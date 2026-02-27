Посольство России в Словакии осудило акцию у мемориала Советской армии

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Посольство России в Словакии возмущено оскорбительными действиями, совершенными некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице, следует из заявления дипмиссии.
Активист Александр Рябов рассказал РИА Новости, что проукраински настроенные граждане во вторник пришли к расположенному в центре Кошице памятнику советским воинам-освободителям и попытались закрыть его транспарантами, оформленными в цветах украинского флага, на некоторых из них были написаны бандеровские лозунги.
"Посольство России в Словакии выражает глубокое возмущение оскорбительными действиями, совершенными 24 февраля некими "активистами" у мемориала Советской армии на площади Освободителей в городе Кошице. Разрешенная местными властями акция была использована как повод для позорного политического театра, в котором мемориал стал декорацией, а все это действо выглядело не иначе как циничное издевательство над памятью павших", - говорится в заявлении российской дипмиссии в пятницу.
В посольстве РФ отметили, что закрывать плакатами в цветах украинского флага с бандеровскими нацистскими лозунгами памятник героям, которые освободили Европу от фашизма, - это демонстрация не гражданской позиции, а исторического невежества и морального разложения последователей Адольфа Гитлера, Йозефа Тисо и Степана Бандеры.
"Посольство призывает власти Словакии восстановить справедливость, защитить мемориал, привлечь виновных к ответственности и принять меры к недопущению в будущем подобных противозаконных выходок. Позволять превращать исторические памятники в реквизит для пропаганды и дешевых политических шоу недопустимо", - отмечается в заявлении.
Дипломаты заявили, что память о советских воинах-освободителях священна и неприкосновенна.
"Посольство ожидает, что любым попыткам ее осквернения со стороны словацкого общества будет дан жесткий отпор. Содеянное - открытый акт цинизма и позора, на который нельзя закрывать глаза", - заключили в посольстве.
