Российское посольство в Исламабаде не видит непосредственной угрозы миссии - РИА Новости, 27.02.2026
18:10 27.02.2026
Российское посольство в Исламабаде не видит непосредственной угрозы миссии
Посольство России в Исламабаде сообщило РИА Новости, что сейчас не фиксирует непосредственной угрозы дипмиссии и своим сотрудникам.
2026
Российское посольство в Исламабаде не видит непосредственной угрозы миссии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Посольство России в Исламабаде сообщило РИА Новости, что сейчас не фиксирует непосредственной угрозы дипмиссии и своим сотрудникам.
"Непосредственной угрозы посольству России и его сотрудникам в данный момент не фиксируем. На постоянной основе поддерживаем надлежащий режим безопасности, необходимый для оперативного реагирования на любые угрозы российской дипмиссии, в том числе в свете последних событий на пакистано-афганской границе", - сказали в посольстве.
