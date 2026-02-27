https://ria.ru/20260227/posolstvo-2077249632.html
Российское посольство в Исламабаде не видит непосредственной угрозы миссии
Посольство России в Исламабаде сообщило РИА Новости, что сейчас не фиксирует непосредственной угрозы дипмиссии и своим сотрудникам. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
россия
исламабад
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
россия
исламабад
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c567bf6554f3a63a37fefe1cee7b664a.jpg
в мире, россия, исламабад, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Россия, Исламабад, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
