В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 27.02.2026
15:33 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле
Никто из российских дипломатов и здание посольства в Кабуле не пострадали в ходе ночных авиаударов со стороны Пакистана по Кабулу, обстановка в афганской... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
кабул (город)
афганистан
пакистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
в мире, кабул (город), афганистан, пакистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Кабул (город), Афганистан, Пакистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Теракт в центре Кабула, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто из российских дипломатов и здание посольства в Кабуле не пострадали в ходе ночных авиаударов со стороны Пакистана по Кабулу, обстановка в афганской столице спокойная, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Кабуле.
"С посольством все хорошо. Никто не пострадал, обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства.
В ночь на пятницу телеканала Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана сообщил, что Пакистан нанес авиаудар по афганской столице. В Кабуле прогремел сильный взрыв, после чего раздалась интенсивная стрельба. Telegram-канал TOLOnews Plus также информировал о том, что около 02:00 по местному времени (00.30 мск) пятницы 313-й армейский корпус dооруженных сил Афганистана, дислоцированный в восточном пригороде Пул-е Чархи, дважды подвергался атаке с воздуха, а афганские военнослужащие в ответ открывали огонь в воздух.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан показал кадры нанесения ударов по талибам в Афганистане
