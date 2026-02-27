https://ria.ru/20260227/posolstvo-2077192716.html
В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле
27.02.2026
В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 27.02.2026
В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле
Никто из российских дипломатов и здание посольства в Кабуле не пострадали в ходе ночных авиаударов со стороны Пакистана по Кабулу, обстановка в афганской... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто из российских дипломатов и здание посольства в Кабуле не пострадали в ходе ночных авиаударов со стороны Пакистана по Кабулу, обстановка в афганской столице спокойная, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Кабуле.
"С посольством все хорошо. Никто не пострадал, обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства.
В ночь на пятницу телеканала Al Jazeera
со ссылкой на источник в правительстве Афганистана
сообщил, что Пакистан
нанес авиаудар по афганской столице. В Кабуле
прогремел сильный взрыв, после чего раздалась интенсивная стрельба. Telegram-канал TOLOnews Plus также информировал о том, что около 02:00 по местному времени (00.30 мск) пятницы 313-й армейский корпус dооруженных сил Афганистана, дислоцированный в восточном пригороде Пул-е Чархи, дважды подвергался атаке с воздуха, а афганские военнослужащие в ответ открывали огонь в воздух.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.