В Посольстве России рассказали об обстановке в Кабуле

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Никто из российских дипломатов и здание посольства в Кабуле не пострадали в ходе ночных авиаударов со стороны Пакистана по Кабулу, обстановка в афганской столице спокойная, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Кабуле.

"С посольством все хорошо. Никто не пострадал, обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства.

В ночь на пятницу телеканала Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве Афганистана сообщил, что Пакистан нанес авиаудар по афганской столице. В Кабуле прогремел сильный взрыв, после чего раздалась интенсивная стрельба. Telegram-канал TOLOnews Plus также информировал о том, что около 02:00 по местному времени (00.30 мск) пятницы 313-й армейский корпус dооруженных сил Афганистана, дислоцированный в восточном пригороде Пул-е Чархи, дважды подвергался атаке с воздуха, а афганские военнослужащие в ответ открывали огонь в воздух.