Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России
Власти Пакистана никогда не будут использовать ядерное оружие против Афганистана, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи. РИА Новости, 27.02.2026
в мире, пакистан, афганистан, россия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России
