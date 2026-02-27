Рейтинг@Mail.ru
14:28 27.02.2026 (обновлено: 15:26 27.02.2026)
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России
Пакистан не будет использовать ЯО против Афганистана, заявил посол в России

Посол Тирмизи: Пакистан никогда не будет использовать ЯО против Афганистана

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские военные
Пакистанские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Пакистана никогда не будут использовать ядерное оружие против Афганистана, заявил посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы ответственная страна, ответственная ядерная держава. Мы никогда не будем использовать ядерное оружие против Афганистана, это братский народ", - сказал посол журналистам.
СМИ: Афганистан применил беспилотники против военных объектов Пакистана
Вчера, 13:17
 
