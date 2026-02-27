Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными

ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Принятые Берном антироссийские меры носят во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на экономику РФ, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Британии
26 февраля, 17:03
"С упорством, достойным лучшего применения, Берн продолжает поддерживать курс Евросоюза. Перенятые властями конфедерации антироссийские меры носят в швейцарском контексте во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на российскую экономику", - сказал дипломат.
Он отметил, что на словах европейские страны "изолируют" Россию.
"На деле же западные государства, в том числе, к сожалению, и Швейцария, огораживают лишь самих себя от нашей страны. В случае с конфедерацией такой подход очевидно бьет по местной экспортной отрасли, которая и так находится под давлением из-за курса швейцарского франка", - добавил Гармонин.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
В декабре Гармонин заявлял РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.