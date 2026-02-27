ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Принятые Берном антироссийские меры носят во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на экономику РФ, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Он отметил, что на словах европейские страны "изолируют" Россию.

В декабре Гармонин заявлял РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.