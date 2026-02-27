Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными - РИА Новости, 27.02.2026
08:36 27.02.2026
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными - РИА Новости, 27.02.2026
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными
Принятые Берном антироссийские меры носят во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на экономику РФ, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:36:00+03:00
2026-02-27T08:36:00+03:00
в мире
россия
швейцария
берн (кантон)
сергей гармонин
нато
евросоюз
россия
швейцария
берн (кантон)
в мире, россия, швейцария, берн (кантон), сергей гармонин, нато, евросоюз
В мире, Россия, Швейцария, Берн (кантон), Сергей Гармонин, НАТО, Евросоюз
Посол назвал антироссийские меры Швейцарии декоративными

Посол Гармонин: меры Берна против России оказывают мизерное влияние на экономику

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Швейцарии в Женеве
Государственный флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости. Принятые Берном антироссийские меры носят во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на экономику РФ, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
В среду кабмин Швейцарии сообщил, что страна с четверга присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Британии
26 февраля, 17:03
"С упорством, достойным лучшего применения, Берн продолжает поддерживать курс Евросоюза. Перенятые властями конфедерации антироссийские меры носят в швейцарском контексте во многом декоративный характер и оказывают мизерное влияние на российскую экономику", - сказал дипломат.
Он отметил, что на словах европейские страны "изолируют" Россию.
"На деле же западные государства, в том числе, к сожалению, и Швейцария, огораживают лишь самих себя от нашей страны. В случае с конфедерацией такой подход очевидно бьет по местной экспортной отрасли, которая и так находится под давлением из-за курса швейцарского франка", - добавил Гармонин.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
В декабре Гармонин заявлял РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Удар в спину". ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с Москвой
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияШвейцарияБерн (кантон)Сергей ГармонинНАТОЕвросоюз
 
 
