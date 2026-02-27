Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил мониторить назначение пособий детям из многодетных семей - РИА Новости, 27.02.2026
09:44 27.02.2026 (обновлено: 09:47 27.02.2026)
Путин поручил мониторить назначение пособий детям из многодетных семей
Путин поручил мониторить назначение пособий детям из многодетных семей
Путин поручил мониторить назначение пособий детям из многодетных семей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ОНФ обеспечить мониторинг механизма назначения ежемесячного пособия на детей из многодетных семей, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение мониторинга правоприменительной практики назначения на детей из многодетных семей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в целях совершенствования механизмов назначения и выплаты такого пособия и принятия дополнительных мер по стимулированию занятости многодетных родителей и роста их трудовых доходов", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 сентября 2026 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель движения Михаил Кузнецов.
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Путин подписал закон о сохранении пособий многодетным
