МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран - РИА Новости, 27.02.2026
06:54 27.02.2026
МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран
МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран - РИА Новости, 27.02.2026
МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран
В Минэкономразвития РФ не поддержали предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова на время повысить госпошлину за оформление товарного... РИА Новости, 27.02.2026
экономика
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран

МЭР не поддержало повышение госпошлин на товарные знаки из недружественных стран

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Минэкономразвития РФ не поддержали предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова на время повысить госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран - меру, которая, по мнению сенатора, поддержит отечественных производителей.
Ранее парламентарий предложил правительству России на время повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран в целях защиты интересов российских производителей.
Рыбацкие суда у пирса в бухте Новик на острове Русский - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Росрыболовство выступило против введения экспортных пошлин на рыбу
25 февраля, 15:02
"Можно отметить, что российский бизнес в целом адаптировался к новым реалиям и продолжает поступательно замещать иностранных производителей", - говорится в ответе сенатору за подписью первого замминистра Максима Колесникова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
При этом в министерстве указали на ряд рисков, связанных с реализацией инициативы.
"Так, в связи с участием Российской Федерации в ряде международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, закрепляющих национальный режим, на территории Российской Федерации правообладателям из иностранных государств предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским", - говорится в письме.
Принятие нормативных правовых актов, противоречащих международным договорам РФ, способно создать риски обвинения РФ в нарушении международных обязательств и послужить оправданием для применения ответных мер, отметили в ведомстве.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Волонтеров СВО освободили от пошлины при замене паспорта
20 февраля, 23:45
"Кроме того, применение повышающего коэффициента к государственной пошлине за регистрацию товарных знаков отдельных иностранных компаний и лиц может создать риски прекращения поддержания в силе товарных знаков и снижения подачи заявок на товарные знаки", - считает замминистра.
При этом по информации Роспатента, компании из недружественных стран сохраняют интерес к российскому рынку и продолжают управлять портфелем своих прав на товарные знаки - не только для борьбы с контрафактной продукцией, но также в целях обновления продуктовых линеек, отметили в Минэкономразвития.
"Прекращение правовой охраны известных иностранных брендов создаст условия для распространения на российском рынке контрафактной продукции. Тем самым российские потребители будут вводиться в заблуждение, а в обществе будет формироваться толерантное отношение к нарушениям интеллектуальных прав", - считают в министерстве.
Там считают "введение предлагаемых мер преждевременным".
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
13 февраля, 18:59
Кутепов, в свою очередь, заявил РИА Новости: "Мы не говорим о прекращении правовой охраны известных иностранных брендов и тем более о введении в заблуждение потребителя".
"Мы не исключаем иностранные компании из недружественных стран из сферы охраны товарных знаков. Мы предлагаем повышение пошлины для компаний из недружественных государств в сегменте регистрации товарных знаков", - пояснил он.
Что касается норм международного права, сенатор отметил, что предлагаемые меры направлены на защиту российского производителя, который невероятными усилиями сохранил возможность ведения бизнеса и развития производства.
"Мы дифференцируем страны на дружественные и недружественные в связи с тем, что компании из недружественных стран откровенно "бросили" выполнять свои обязательства, невзирая на обязательства и нормы права", - подчеркнул он.
Между тем, предлагаемое повышение пошлины "увеличит 10-кратно поступления в бюджет за регистрационные действия" от компаний из недружественных стран, заключил Кутепов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Госдуме предложили пересмотреть размеры судебных пошлин с учетом инфляции
12 февраля, 05:07
 
Экономика
Россия
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
