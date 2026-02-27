МЭР выступило против роста пошлин на товарные знаки недружественных стран

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Минэкономразвития РФ не поддержали предложение главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова на время повысить госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран - меру, которая, по мнению сенатора, поддержит отечественных производителей.

Ранее парламентарий предложил правительству России на время повысить в 100 раз госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран в целях защиты интересов российских производителей.

"Можно отметить, что российский бизнес в целом адаптировался к новым реалиям и продолжает поступательно замещать иностранных производителей", - говорится в ответе сенатору за подписью первого замминистра Максима Колесникова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

При этом в министерстве указали на ряд рисков, связанных с реализацией инициативы.

"Так, в связи с участием Российской Федерации в ряде международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, закрепляющих национальный режим, на территории Российской Федерации правообладателям из иностранных государств предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским", - говорится в письме.

Принятие нормативных правовых актов, противоречащих международным договорам РФ , способно создать риски обвинения РФ в нарушении международных обязательств и послужить оправданием для применения ответных мер, отметили в ведомстве.

"Кроме того, применение повышающего коэффициента к государственной пошлине за регистрацию товарных знаков отдельных иностранных компаний и лиц может создать риски прекращения поддержания в силе товарных знаков и снижения подачи заявок на товарные знаки", - считает замминистра.

При этом по информации Роспатента , компании из недружественных стран сохраняют интерес к российскому рынку и продолжают управлять портфелем своих прав на товарные знаки - не только для борьбы с контрафактной продукцией, но также в целях обновления продуктовых линеек, отметили в Минэкономразвития

"Прекращение правовой охраны известных иностранных брендов создаст условия для распространения на российском рынке контрафактной продукции. Тем самым российские потребители будут вводиться в заблуждение, а в обществе будет формироваться толерантное отношение к нарушениям интеллектуальных прав", - считают в министерстве.

Там считают "введение предлагаемых мер преждевременным".

Кутепов, в свою очередь, заявил РИА Новости: "Мы не говорим о прекращении правовой охраны известных иностранных брендов и тем более о введении в заблуждение потребителя".

"Мы не исключаем иностранные компании из недружественных стран из сферы охраны товарных знаков. Мы предлагаем повышение пошлины для компаний из недружественных государств в сегменте регистрации товарных знаков", - пояснил он.

Что касается норм международного права, сенатор отметил, что предлагаемые меры направлены на защиту российского производителя, который невероятными усилиями сохранил возможность ведения бизнеса и развития производства.

"Мы дифференцируем страны на дружественные и недружественные в связи с тем, что компании из недружественных стран откровенно "бросили" выполнять свои обязательства, невзирая на обязательства и нормы права", - подчеркнул он.