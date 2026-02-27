Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством, в котором просит запретить предпринимателю Дмитрию Портнягину пользоваться интернетом, но разрешить ему покидать по ночам дом, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.

Тверской суд Москвы в минувшем ноябре вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Дмитрий Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.

"Следователь обратился в суд с ходатайством разрешить Дмитрию покидать место жительства в ночное время, но при этом запретить пользоваться интернетом", - сказал собеседник агентства.

Суд накануне запросил дополнительные доказательства у следователя, решение будет вынесено 27 февраля, добавил он.

По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.