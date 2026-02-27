Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/portnyagin-2077045981.html
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет - РИА Новости, 27.02.2026
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством, в котором просит запретить предпринимателю Дмитрию Портнягину пользоваться интернетом, но разрешить... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:11:00+03:00
2026-02-27T08:11:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий портнягин
алексей николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_7ccd1bb8f85e23046964d0e5ace83eb3.jpg
https://ria.ru/20260114/sud-2067795256.html
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940224551_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_72b0d19d532e3bf9b430786936bed04b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дмитрий портнягин, алексей николаев
Происшествия, Москва, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет

Портнягину могут запретить использовать интернет, но разрешить выходить ночью

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин
Блогер Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством, в котором просит запретить предпринимателю Дмитрию Портнягину пользоваться интернетом, но разрешить ему покидать по ночам дом, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
Тверской суд Москвы в минувшем ноябре вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Дмитрий Портнягин и его бизнес-партнер Алексей Николаев получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.
Дмитрий Портнягин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Суд признал решение о возврате в прокуратуру дела Портнягина законным
14 января, 13:18
"Следователь обратился в суд с ходатайством разрешить Дмитрию покидать место жительства в ночное время, но при этом запретить пользоваться интернетом", - сказал собеседник агентства.
Суд накануне запросил дополнительные доказательства у следователя, решение будет вынесено 27 февраля, добавил он.
По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело находится у следственных органов для устранения недостатков.
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинения в даче взятки
4 апреля 2025, 07:30
 
ПроисшествияМоскваДмитрий ПортнягинАлексей Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала