Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Тверской суд Москвы назначил два года и два месяца колонии со штрафом 20 тысяч рублей вандалу, облившему краской здание Государственного исторического музея на... РИА Новости, 27.02.2026
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Суд назначил вандалу два года и два месяца за порчу здания на Красной площади