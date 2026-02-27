Рейтинг@Mail.ru
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
05:20 27.02.2026
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади - РИА Новости, 27.02.2026
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади
Тверской суд Москвы назначил два года и два месяца колонии со штрафом 20 тысяч рублей вандалу, облившему краской здание Государственного исторического музея на... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
москва
https://ria.ru/20260125/rossija-2070137296.html
москва
2026
москва
Происшествия, Москва
Суд наказал вандала за порчу здания на Красной площади

Суд назначил вандалу два года и два месяца за порчу здания на Красной площади

Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил два года и два месяца колонии со штрафом 20 тысяч рублей вандалу, облившему краской здание Государственного исторического музея на Красной площади, сообщили РИА Новости в суде.
"Тверской суд Москвы по совокупности преступлений назначил Фролову А. А. наказание в виде лишения свободы на срок два года два месяца со штрафом в размере 20 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Мужчина был признан виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. Речь идёт о здании Государственного исторического музея на Красной площади.
Происшествия
 
 
