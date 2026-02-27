"Не смогут справиться". СМИ узнали о готовящемся ударе Польши по Украине

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Варшава должна разработать план по закрытию границы между Украиной и Польшей в связи с ростом преступности в соседней стране, написал Матеуш Пискорский в статье для Myśl Polska.
"Мы, безусловно, можем рассмотреть определенные меры по ограничению масштабов всех проявлений украинской преступности. Польша столкнется с реальными проблемами, с которым не смогут справиться полицейские, не готовые противостоять привыкшим убивать вооруженным преступникам. Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы", — говорится в материале.
"Если мы сейчас не закроем границу, то лихие, полные бандитизма 1990-е годы вскоре могут показаться нам детской забавой", — заключил он.
На прошлой неделе начальник польской полиции Марек Боронь заявил в интервью Gazeta Wyborcza, что в Польше ожидается резкий рост преступности после окончания конфликта на Украине из-за притока боевиков. Также он рассказал о том, что польские правоохранители активно работают с коллегами из Украины из-за развития бизнеса, связанного с запрещенными веществами в стране.
После начала Россией специальной военной операции в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.