Источник: Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE

ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Серьезный конфликт разразился между президентом Польши Каролем Навроцким и председателем крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским, сообщил РИА Новости один из представителей партии.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. Вслед за этим закон поступил на подпись президенту республики.

"Президент Навроцкий и председатель Качиньский вошли в острый конфликт из-за позиции по закону о SAFE", - рассказал собеседник агентства.

По словам представителя " Права и справедливости ", Навроцкий склоняется к тому, чтобы подписать закон, а Качиньский требует от главы государства наложить на него вето.

"Навроцкий, который является ставленником PiS и обязан партии своим политическим продвижением, тем не менее склоняется к подписанию закона о SAFE. Он исходит из того, что блокирование данной инициативы будет воспринято союзниками как демонстрация ненадежности Польши и ударит по его имиджу государственного политика, способного договариваться на международном уровне", - отметил источник.

В то же время, по его словам, Качиньский требует наложить на документ вето.

"Для Качиньского этот закон - стратегическая ошибка. Он убежден, что SAFE подрывает суверенные полномочия Польши и размывает консервативную повестку PiS. Кроме того, в партии опасаются, что его подписание усилит позиции конкурентов и демобилизует ядро электората", - пояснил собеседник агентства.

По его данным, Качиньский и Навроцкий уже несколько раз "обменялись жесткими заявлениями в узком кругу руководства партии".

"Это уже не просто разногласие, а личный конфликт. Вопрос SAFE стал триггером накопившихся претензий", - добавил источник.

Он констатировал, что противоречия между Навроцким и Качиньским "достигли беспрецедентного уровня" и "грозят перерасти в публичное противостояние".