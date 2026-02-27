Рейтинг@Mail.ru
Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE - РИА Новости, 27.02.2026
14:26 27.02.2026
Источник: Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE
Источник: Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE
Серьезный конфликт разразился между президентом Польши Каролем Навроцким и председателем крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" (PiS)... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:26:00+03:00
2026-02-27T14:26:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
ярослав качиньский
право и справедливость
евросоюз
польша
в мире, польша, кароль навроцкий, ярослав качиньский, право и справедливость, евросоюз
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Евросоюз
Источник: Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE

РИА Новости: Качиньский и Навроцкий поссорились из-за кредита SAFE на оружие

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Серьезный конфликт разразился между президентом Польши Каролем Навроцким и председателем крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярославом Качиньским, сообщил РИА Новости один из представителей партии.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE. Затем закон, позволяющий правительству реализовывать данную кредитную программу, принял польский парламент. Вслед за этим закон поступил на подпись президенту республики.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступает в сейме. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польша не хочет быть лохом в отношениях с США, заявил Сикорский
26 февраля, 16:02
"Президент Навроцкий и председатель Качиньский вошли в острый конфликт из-за позиции по закону о SAFE", - рассказал собеседник агентства.
По словам представителя "Права и справедливости", Навроцкий склоняется к тому, чтобы подписать закон, а Качиньский требует от главы государства наложить на него вето.
"Навроцкий, который является ставленником PiS и обязан партии своим политическим продвижением, тем не менее склоняется к подписанию закона о SAFE. Он исходит из того, что блокирование данной инициативы будет воспринято союзниками как демонстрация ненадежности Польши и ударит по его имиджу государственного политика, способного договариваться на международном уровне", - отметил источник.
В то же время, по его словам, Качиньский требует наложить на документ вето.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сикорский призвал поляков готовиться к войне, которую видели деды и прадеды
26 февраля, 18:42
"Для Качиньского этот закон - стратегическая ошибка. Он убежден, что SAFE подрывает суверенные полномочия Польши и размывает консервативную повестку PiS. Кроме того, в партии опасаются, что его подписание усилит позиции конкурентов и демобилизует ядро электората", - пояснил собеседник агентства.
По его данным, Качиньский и Навроцкий уже несколько раз "обменялись жесткими заявлениями в узком кругу руководства партии".
"Это уже не просто разногласие, а личный конфликт. Вопрос SAFE стал триггером накопившихся претензий", - добавил источник.
Он констатировал, что противоречия между Навроцким и Качиньским "достигли беспрецедентного уровня" и "грозят перерасти в публичное противостояние".
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Акция протеста против участия Польши в кредитной программе ЕС по закупкам вооружения SAFE проходит в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Польше проходит акция протеста против участия в программе SAFE
21 февраля, 15:16
 
В миреПольшаКароль НавроцкийЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвросоюз
 
 
