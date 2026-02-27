Рейтинг@Mail.ru
СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/polet-2077028905.html
СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году
СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году
Разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год, сообщает журнал Air & Space Forces со... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:00:00+03:00
2026-02-27T02:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
f-22
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017088518_0:95:2502:1502_1920x0_80_0_0_ce45ce9381c79c1a57ba5450a9420578.jpg
https://ria.ru/20260108/istrebiteli-2066823621.html
https://ria.ru/20251223/tramp-2063977021.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017088518_254:0:2257:1502_1920x0_80_0_0_aa28c3428bb310b552374c049fed74de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, f-22
В мире, США, Дональд Трамп, F-22
СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году

Air & Space Forces: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году

© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год, сообщает журнал Air & Space Forces со ссылкой на генерала ВВС США Дейла Уайта, который курирует соответствующую программу.
"Разработка перспективного истребителя шестого поколения F-47 идет по плану. Самолет должен подняться в воздух в ближайшие два года… ВВС США придерживается амбициозного плана представить новый истребитель завоевания превосходства в воздухе к 2028 году", - пишет издание.
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Lockheed Martin в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35
8 января, 03:06
F-47 получит существенно увеличенную боевую дальность - более 1000 морских миль, а также сможет развивать скорость свыше двух Махов. Такие параметры почти вдвое превосходят радиус действия истребителя F-22, сообщает журнал.
В марте 2025 года Дональд Трамп, являющийся 47-м президентом США, представил истребитель F‑47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.
По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F‑47 как преемника F‑22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F‑35.
Администрация Трампа запросила 3,5 миллиарда долларов на программу в бюджете на 2026 год.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп упрекнул производителей F-35 в недостаточной скорости поставок
23 декабря 2025, 01:36
 
В миреСШАДональд ТрампF-22
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала