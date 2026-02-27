СМИ: первый полет истребителя F-47 пройдет в 2028 году

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год, сообщает журнал Разработка американского истребителя шестого поколения F-47 идёт по графику, его первый полёт запланирован на 2028 год, сообщает журнал Air & Space Forces со ссылкой на генерала ВВС США Дейла Уайта, который курирует соответствующую программу.

"Разработка перспективного истребителя шестого поколения F-47 идет по плану. Самолет должен подняться в воздух в ближайшие два года… ВВС США придерживается амбициозного плана представить новый истребитель завоевания превосходства в воздухе к 2028 году", - пишет издание.

F-47 получит существенно увеличенную боевую дальность - более 1000 морских миль, а также сможет развивать скорость свыше двух Махов. Такие параметры почти вдвое превосходят радиус действия истребител я F- 22, сообщает журнал.

В марте 2025 года Дональд Трамп , являющийся 47-м президентом США , представил истребитель F‑47, который должен стать первым боевым самолетом шестого поколения. Он заявил, что это будет самый продвинутый, мощный и смертоносный самолет из когда-либо созданных, и сообщил, что экспериментальная версия уже почти пять лет летает в тайне от всех.

По сообщениям портала War Zone, ВВС США планируют закупить минимум 185 истребителей F‑47 как преемника F‑22 Raptor, при этом средняя стоимость одного самолёта может превысить 300 миллионов долларов, что примерно в три раза выше цены F‑35.