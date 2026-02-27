Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американский стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) на фоне нового предложения от Paramount Skydance Corporation (PSKY).

Ранее WBD сообщила, что ее совет директоров рассмотрел новое предложение от Paramount Skydance о слиянии и признал его более выгодным, нежели сделка с Netflix

"При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance", - говорится в заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.