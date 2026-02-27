Рейтинг@Mail.ru
04:22 27.02.2026
Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount
Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount
2026
Netflix не будет покупать Warner Bros после нового предложения Paramount

Netflix отказался от сделки по покупке Warner Bros из-за предложения Paramount

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американский стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) на фоне нового предложения от Paramount Skydance Corporation (PSKY).
Ранее WBD сообщила, что ее совет директоров рассмотрел новое предложение от Paramount Skydance о слиянии и признал его более выгодным, нежели сделка с Netflix.
"При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance", - говорится в заявлении руководителей Netflix Теда Сарандоса и Грега Питерса.
В декабре Netflix сообщил о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD рекомендовал акционерам отклонить предложение.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Глава регулятора США выразил опасения в отношении ситуации с Warner Bros.
24 января, 01:44
 
