Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия - РИА Новости, 27.02.2026
16:21 27.02.2026
Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия
Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия - РИА Новости, 27.02.2026
Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия
Отсутствие спецтехники и погодные условия могут осложнять волонтерам поиски пропавших туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:21:00+03:00
2026-02-27T16:21:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
уфа
пермский край
пермь
уфа
происшествия, пермский край, пермь, уфа
Происшествия, Пермский край, Пермь, Уфа
Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия

Погодные условия могут осложнять поиски туристов в Пермском крае

© МЧС Пермского края/MAXОперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Оперативная группа ГУ МЧС России по Пермскому краю следует к месту проведения поисково-спасательных работ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Отсутствие спецтехники и погодные условия могут осложнять волонтерам поиски пропавших туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Чем будут осложняться данные поиски: во-первых, отсутствием спецтехники, нужны будут снегоходы, потому что там заснеженная местность. Во-вторых, погодные условия. Сейчас вроде (есть – ред.) видимость, но в Перми идет снег. Если еще будет дуть сильный ветер, то это тоже будет сильно всё осложнять. Но и вдобавок к тому, что пешие поисковики там точно не пройдут, потому что зима снежная", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что от Перми до места, где потерялись люди, "заявлено ехать порядка шести-семи часов".
В пятницу по факту исчезновения группы туристов следователи завели уголовное дело. По данным следствия, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка, на пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню 24 февраля.
По сведениям службы спасения Красновишерского округа Пермского края, все пропавшие туристы – мужчины. В свою очередь прокуратура региона контролирует установление обстоятельств инцидент, отметив, что группа была незарегистрированной.
Снегоход по дороге на гору Полюдов камень в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае
ПроисшествияПермский крайПермьУфа
 
 
