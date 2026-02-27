Поиски пропавших в Пермском крае туристов могут осложнить погодные условия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Отсутствие спецтехники и погодные условия могут осложнять волонтерам поиски пропавших туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Чем будут осложняться данные поиски: во-первых, отсутствием спецтехники, нужны будут снегоходы, потому что там заснеженная местность. Во-вторых, погодные условия. Сейчас вроде (есть – ред.) видимость, но в Перми идет снег. Если еще будет дуть сильный ветер, то это тоже будет сильно всё осложнять. Но и вдобавок к тому, что пешие поисковики там точно не пройдут, потому что зима снежная", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что от Перми до места, где потерялись люди, "заявлено ехать порядка шести-семи часов".
В пятницу по факту исчезновения группы туристов следователи завели уголовное дело. По данным следствия, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка, на пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню 24 февраля.
По сведениям службы спасения Красновишерского округа Пермского края, все пропавшие туристы – мужчины. В свою очередь прокуратура региона контролирует установление обстоятельств инцидент, отметив, что группа была незарегистрированной.