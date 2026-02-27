В Пермском крае пропала группа туристов

Оперативная группа МЧС во время поисков туристов в Пермском крае

УФА, 27 фев — РИА Новости. Пятерых туристов из Уфы ищут в Красновишерском округе Пермского края, сообщили РИА Новости в местной службе спасения.

"Известно, что все пропавшие туристы — это мужчины, детей и женщин нет в группе. На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены", — сказал собеседник агентства.

По информации Следственного комитета, 20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш в ста километрах от деревни Золотанка. Вернуться в деревню они должны были 24 февраля, но перестали выходить на связь.

В поисках участвуют 31 человек и 16 единиц техники от МЧС , сотрудники краевой службы спасения и аварийно-спасательных формирований близлежащих округов, полицейские и волонтеры, в том числе добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". На место направились специалисты беспилотной авиации.