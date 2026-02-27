https://ria.ru/20260227/poiski-2077090876.html
В Пермском крае пропала группа туристов
В Пермском крае пропала группа туристов - РИА Новости, 27.02.2026
В Пермском крае пропала группа туристов
Пятерых туристов из Уфы ищут в Красновишерском округе Пермского края, сообщили РИА Новости в местной службе спасения. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:22:00+03:00
2026-02-27T11:22:00+03:00
2026-02-27T13:13:00+03:00
пермский край
уфа
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_a4359448a5fb6ac4fa9a35c72acdcf3d.jpg
https://ria.ru/20260130/poiski-2071123691.html
пермский край
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113249_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_bf0d2107bcd8d1dee969dd9874569c7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, уфа, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пермский край, Уфа, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае пропала группа туристов
РИА Новости: в Пермском крае ведутся поиски пропавших уфимских туристов
УФА, 27 фев — РИА Новости. Пятерых туристов из Уфы ищут в Красновишерском округе Пермского края, сообщили РИА Новости в местной службе спасения.
"Известно, что все пропавшие туристы — это мужчины, детей и женщин нет в группе. На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены", — сказал собеседник агентства.
По информации Следственного комитета, 20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш в ста километрах от деревни Золотанка. Вернуться в деревню они должны были 24 февраля, но перестали выходить на связь.
В поисках участвуют 31 человек и 16 единиц техники от МЧС
, сотрудники краевой службы спасения и аварийно-спасательных формирований близлежащих округов, полицейские и волонтеры, в том числе добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". На место направились специалисты беспилотной авиации.
Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Пермского края
проводит проверку.