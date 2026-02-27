Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае пропала группа туристов - РИА Новости, 27.02.2026
11:22 27.02.2026 (обновлено: 13:13 27.02.2026)
В Пермском крае пропала группа туристов
В Пермском крае пропала группа туристов - РИА Новости, 27.02.2026
В Пермском крае пропала группа туристов
Пятерых туристов из Уфы ищут в Красновишерском округе Пермского края, сообщили РИА Новости в местной службе спасения. РИА Новости, 27.02.2026
пермский край
уфа
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
уфа
© МЧС Пермского края/MAXОперативная группа МЧС во время поисков туристов в Пермском крае
© МЧС Пермского края/MAX
Оперативная группа МЧС во время поисков туристов в Пермском крае
УФА, 27 фев — РИА Новости. Пятерых туристов из Уфы ищут в Красновишерском округе Пермского края, сообщили РИА Новости в местной службе спасения.
"Известно, что все пропавшие туристы — это мужчины, детей и женщин нет в группе. На место выехали спасатели, на данный час пока их следы не обнаружены", — сказал собеседник агентства.
По информации Следственного комитета, 20 февраля незарегистрированная группа из пяти человек на снегоходах выехала в район плато Кваркуш в ста километрах от деревни Золотанка. Вернуться в деревню они должны были 24 февраля, но перестали выходить на связь.
В поисках участвуют 31 человек и 16 единиц техники от МЧС, сотрудники краевой службы спасения и аварийно-спасательных формирований близлежащих округов, полицейские и волонтеры, в том числе добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". На место направились специалисты беспилотной авиации.
Следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Пермского края проводит проверку.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых
