Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/pogoda-2077264150.html
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 27.02.2026
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая - это будет впервые в истории. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:55:00+03:00
2026-02-27T18:55:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
николай терешонок
снегопад в москве
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625909_0:83:3195:1880_1920x0_80_0_0_6d46ee3b1187acb273a707ed40bd5e66.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625909_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_8500724aa970aded1a3ae9ecf801d5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, николай терешонок, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Николай Терешонок, Снегопад в Москве, Погода
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Позднякова: снег в Москве может растаять не раньше середины апреля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве
Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая - это будет впервые в истории.
Главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru отметила, что для таяния скопившегося снега потребуется довольно продолжительный период теплой погоды с температурой выше нуля в течение суток. Кроме того, по ее словам, могут помочь туманы и дожди - "обычно все эти факторы сходятся воедино в районе 22-23 марта". Однако, по предварительным прогнозам, волна тепла немного запоздает.
"По долгосрочным прогнозам, мощное тепло в Москву придет только в конце марта. Вот на это и будем уповать, чтобы хотя бы к середине апреля снег растаял", — отметила синоптик.
Подчеркивается, что точно определить, когда в городе растает весь снег, сложно, потому что снег считается полностью растаявшим тогда, когда его не остается у контрольной рейки на метеоплощадке. Как отметил климатолог Николай Терешонок, в среднем снег в Москве исчезает в районе 2 апреля - "при этом за всю историю наблюдений на метеостанции на ВДНХ, то есть с 1936 года, до мая сугробы на ней не задерживались никогда".
"В лесах и оврагах снег, конечно же, сохранялся до мая, такое бывало, а иногда он кое-где продолжает лежать и до июня. Но лишь местами, и это нельзя назвать сохранением снежного покрова. Сейчас снега действительно много, и не думаю, что к нам придут такие заоблачные температуры, что он сразу же растает. Конечно, процесс затянется, может, даже до середины апреля", — резюмировал специалист.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаНиколай ТерешонокСнегопад в МосквеПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала