Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая - это будет впервые в истории. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:55:00+03:00
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Позднякова: снег в Москве может растаять не раньше середины апреля
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая - это будет впервые в истории.
Главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова
в беседе с aif.ru
отметила, что для таяния скопившегося снега потребуется довольно продолжительный период теплой погоды с температурой выше нуля в течение суток. Кроме того, по ее словам, могут помочь туманы и дожди - "обычно все эти факторы сходятся воедино в районе 22-23 марта". Однако, по предварительным прогнозам, волна тепла немного запоздает.
"По долгосрочным прогнозам, мощное тепло в Москву
придет только в конце марта. Вот на это и будем уповать, чтобы хотя бы к середине апреля снег растаял", — отметила синоптик.
Подчеркивается, что точно определить, когда в городе растает весь снег, сложно, потому что снег считается полностью растаявшим тогда, когда его не остается у контрольной рейки на метеоплощадке. Как отметил климатолог Николай Терешонок
, в среднем снег в Москве исчезает в районе 2 апреля - "при этом за всю историю наблюдений на метеостанции на ВДНХ, то есть с 1936 года, до мая сугробы на ней не задерживались никогда".
"В лесах и оврагах снег, конечно же, сохранялся до мая, такое бывало, а иногда он кое-где продолжает лежать и до июня. Но лишь местами, и это нельзя назвать сохранением снежного покрова. Сейчас снега действительно много, и не думаю, что к нам придут такие заоблачные температуры, что он сразу же растает. Конечно, процесс затянется, может, даже до середины апреля", — резюмировал специалист.