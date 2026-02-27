Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая - это будет впервые в истории.

"В лесах и оврагах снег, конечно же, сохранялся до мая, такое бывало, а иногда он кое-где продолжает лежать и до июня. Но лишь местами, и это нельзя назвать сохранением снежного покрова. Сейчас снега действительно много, и не думаю, что к нам придут такие заоблачные температуры, что он сразу же растает. Конечно, процесс затянется, может, даже до середины апреля", — резюмировал специалист.