В туристических поездах в России запретят курить

"В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, в том числе пользование устройствами, для потребления никотинсодержащей продукции (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или кальянов", - написано в документе.