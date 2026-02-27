В туристических поездах в России запретят курить

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Курение сигарет, вейпов и кальянов запрещено в вагонах туристических поездов, говорится в соответствующих правилах, которые изучило РИА Новости.
Правила железнодорожных перевозок в турпоездах впервые появились в России. Они вступают в силу с 1 марта 2026 года. До этого своих отдельных правил у таких составов не было. Теперь там прописано все, что касается покупки и возврата билетов, посадки в поезд, самой перевозки, тематических вагонов, экскурсионных программ, и другие моменты.
"В вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, в том числе пользование устройствами, для потребления никотинсодержащей продукции (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или кальянов", - написано в документе.
Действующие правила, по которым осуществляется перевозка пассажиров во всех российских поездах дальнего следования, также запрещают в вагонах курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или кальянов.
Железнодорожный туризм активно развивается в России в последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
Холдинг РЖД в настоящее время имеет 120 железнодорожных туристских маршрутов: 77 дальних и 43 пригородных. Они охватывают 52 субъекта РФ.
