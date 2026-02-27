Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
07:16 27.02.2026 (обновлено: 07:43 27.02.2026)
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются десять поездов
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются десять поездов - РИА Новости, 27.02.2026
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются десять поездов
Десять пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов, сообщили в... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
2026
Происшествия
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются десять поездов

СКЖД: из-за ограничений на Крымском мосту задерживаются десять поездов

Пассажирский поезд на Крымском мосту
Пассажирский поезд на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Десять пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, отставание от графика составляет от 1 до 3,5 часов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
Задержаны 10 пассажирских поездов: №328 Кисловодск – Симферополь, №92 Москва – Севастополь, №316 Адлер – Симферополь, №196 Москва – Симферополь, №162 Пермь – Симферополь, №67 Симферополь – Москва, №327 Симферополь – Кисловодск, №77 Симферополь – Санкт-Петербург, №195 Симферополь – Москва, №91 Севастополь – Москва.
В СКЖД отметили, что в настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.
