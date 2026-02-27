Рейтинг@Mail.ru
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино
11:02 27.02.2026 (обновлено: 11:39 27.02.2026)
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино - РИА Новости, 27.02.2026
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино
Мужчина, подозреваемый в подрыве в подмосковном Фрязино автомобиля, в котором находился бизнесмен, задержан в Ростовской области, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
фрязино
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
фрязино
ростовская область
россия
происшествия, фрязино, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Фрязино, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино

В Ростовской области задержали подозреваемого в подрыве автомобиля во Фрязино

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
Работа СК РФ на месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подрыве в подмосковном Фрязино автомобиля, в котором находился бизнесмен, задержан в Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино в автомобиле, внутри которого находился предприниматель, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Потерпевший получил осколочное ранение ноги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки. По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению.
Выяснилось, что взрывное устройство к днищу автомобиля потерпевшего было прикреплено фигурантом ночью накануне. А до этого фигурант проколол колеса автомобиля.
"Мужчина задержан на территории Ростовской области и доставлен оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области к следователю для проведения следственных действий", - сказала Врадий.
Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, полицейские задержали объявленного в розыск фигуранта на одном из вокзалов в Ростове-на-Дону.
ПроисшествияФрязиноРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
