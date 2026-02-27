СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подрыве в подмосковном Фрязино автомобиля, в котором находился бизнесмен, задержан в Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки. По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению.