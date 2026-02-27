https://ria.ru/20260227/podozrevaemyj-2077082652.html
СК задержал подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена во Фрязино
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в подрыве в подмосковном Фрязино автомобиля, в котором находился бизнесмен, задержан в Ростовской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
В начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино
в автомобиле, внутри которого находился предприниматель, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Потерпевший получил осколочное ранение ноги.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатки. По результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, установлен житель Фрязино, причастный к совершенному преступлению.
Выяснилось, что взрывное устройство к днищу автомобиля потерпевшего было прикреплено фигурантом ночью накануне. А до этого фигурант проколол колеса автомобиля.
"Мужчина задержан на территории Ростовской области
и доставлен оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области
к следователю для проведения следственных действий", - сказала Врадий
.
Как уточнила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова
, полицейские задержали объявленного в розыск фигуранта на одном из вокзалов в Ростове-на-Дону
.