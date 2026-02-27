Рейтинг@Mail.ru
27.02.2026
11:53 27.02.2026
Подозреваемый в подрыве автомобиля и пострадавший коммерсант были соседями
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Подмосковье и пострадавший коммерсант были соседями и конфликтовали, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, московская область (подмосковье), фрязино, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
© Следком/TelegramРабота СК России на месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино
© Следком/Telegram
Работа СК России на месте месте взрыва автомобиля в подмосковном Фрязино. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля в Подмосковье и пострадавший коммерсант были соседями и конфликтовали, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, пострадавший приобрел участок по соседству с подозреваемым, между ними были конфликты", - сказал собеседник агентства.
В начале февраля на железнодорожном переезде во Фрязино в автомобиле, внутри которого находился предприниматель, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Потерпевший получил осколочное ранение ноги.
Подозреваемого в подрыве задержали в Ростове-на-Дону на вокзале, 61-летний фигурант прикрепил к днищу автомобиля потерпевшего бомбу в ночь перед взрывом, а до этого проколол колеса машины, сообщили в пятницу подмосковные главки СК и МВД.
Происшествия
 
 
