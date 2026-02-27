https://ria.ru/20260227/podmoskove-2077103160.html
Подозреваемый в подрыве автомобиля и пострадавший коммерсант были соседями
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Подмосковье и пострадавший коммерсант были соседями и конфликтовали, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2026
