Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"
09:42 27.02.2026
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, чтобы обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России". РИА Новости, 27.02.2026
2026
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, чтобы обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России".
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 21 января 2026 года, размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ… обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества "Почта России", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 марта 2026 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
