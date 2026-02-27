https://ria.ru/20260227/pochta-2077057329.html
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"
Президент России Владимир Путин поручил кабмину внести в законодательство изменения, чтобы обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России". РИА Новости, 27.02.2026
почта россии
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
россия
Почта России, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения "Почты России"
