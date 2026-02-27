На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Наблюдения так называемого "Парада планет" из нескольких планет Солнечной системы будут невозможны, так как почти все они будут не видны наблюдателю на Земле, сказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

Как отметил ученый, в астрономии нет определения понятия "Парад планет", но выделяется три наиболее распространенных явления, которые пытаются описать данным определением: когда планеты в Солнечной системе выстраиваются в одну линию (для внешнего наблюдателя); когда планеты видны в одной части неба; когда планеты обладают хорошими условиями видимости и за одну ночь можно их всех увидеть.

"Двадцать восьмого февраля произойдет первый тип "парада планет", когда пять планет - Земля , Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун выстроятся в одну линию для внешнего наблюдателя. Для наблюдателя, живущего где-то на Альфе Центавра и обладающего очень большим телескопом, будет красивая картинка Солнечной системы со стороны. Такое бывает примерно 1 раз в 19 лет. Но можно ли увидеть своими глазами с Земли этот "парад планет"? Ответ: нет", - рассказал астроном.

В частности, Меркурий будет всего в 13 градусах от Солнца при блеске +2 звездной величины, что делает его ненаблюдаемым в ярких вечерних сумерках. Венера - будет в 4 градусах южнее Меркурия, то есть тоже рядом с Солнцем на вечернем небе. Венера - яркая планета (минус 4 звездной величины), но ее высота над горизонтом составит всего пару градусов. Поэтому, чтобы ее увидеть нужно будет найти место с открытым западным горизонтом без дымки.

Марс не участвует в "параде планет" и не виден, так как находится в этот момент за Солнцем.

Юпитер не участвует в "параде планет" - он значительно удален от других планет "парада". Но при этом он отлично виден высоко на вечернем небе, его яркость также высокая (минус 2 звездной величины).

Единственная планета "участник парада", которую возможно будет наблюдать - Сатурн. Она будет видна на высоте всего 8 градусов над западной частью горизонта на закате. Но из-за низкого положения над горизонтом атмосфера Земли будет сильно искажать его диск и кольца.

Уран не участвует в "Параде планет", и невооруженным глазом его практически не видно (блеск + 6 звездной величины). Нептун - будет в 1 градусе севернее Сатурна, поэтому он будет низко над горизонтом и на фоне ярких вечерних сумерек. При этом Нептун - слабая по яркости планета +8 звездной величины, и поэтому даже в телескоп при таких условиях его будет очень сложно найти.