Рейтинг@Mail.ru
На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:59 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/planety-2077265430.html
На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном
На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном - РИА Новости, 27.02.2026
На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном
Наблюдения так называемого "Парада планет" из нескольких планет Солнечной системы будут невозможны, так как почти все они будут не видны наблюдателю на Земле,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:59:00+03:00
2026-02-27T18:59:00+03:00
наука
земля
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266995_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_883c0c84d7457f3161004b510c7482c7.jpg
https://ria.ru/20260215/venus-2074202887.html
https://ria.ru/20260227/astronomy-2077049059.html
https://ria.ru/20260227/solntse-2077056320.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266995_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75fb7686cdd16ebfe72f01a15406ceb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Мощные вспышки на Солнце
На Земле никто не увидит парад планет, рассказал астроном

Астроном Короткий: наблюдения парада планет с Земли невозможны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Наблюдения так называемого "Парада планет" из нескольких планет Солнечной системы будут невозможны, так как почти все они будут не видны наблюдателю на Земле, сказал РИА Новости астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.
Как отметил ученый, в астрономии нет определения понятия "Парад планет", но выделяется три наиболее распространенных явления, которые пытаются описать данным определением: когда планеты в Солнечной системе выстраиваются в одну линию (для внешнего наблюдателя); когда планеты видны в одной части неба; когда планеты обладают хорошими условиями видимости и за одну ночь можно их всех увидеть.
Планета Венера - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Убежище в аду": найден вход в подземный мир "русской планеты"
15 февраля, 08:00
"Двадцать восьмого февраля произойдет первый тип "парада планет", когда пять планет - Земля, Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун выстроятся в одну линию для внешнего наблюдателя. Для наблюдателя, живущего где-то на Альфе Центавра и обладающего очень большим телескопом, будет красивая картинка Солнечной системы со стороны. Такое бывает примерно 1 раз в 19 лет. Но можно ли увидеть своими глазами с Земли этот "парад планет"? Ответ: нет", - рассказал астроном.
В частности, Меркурий будет всего в 13 градусах от Солнца при блеске +2 звездной величины, что делает его ненаблюдаемым в ярких вечерних сумерках. Венера - будет в 4 градусах южнее Меркурия, то есть тоже рядом с Солнцем на вечернем небе. Венера - яркая планета (минус 4 звездной величины), но ее высота над горизонтом составит всего пару градусов. Поэтому, чтобы ее увидеть нужно будет найти место с открытым западным горизонтом без дымки.
Марс не участвует в "параде планет" и не виден, так как находится в этот момент за Солнцем.
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Астроном рассказал, как можно изучать исходное состояние Солнца
Вчера, 08:44
Юпитер не участвует в "параде планет" - он значительно удален от других планет "парада". Но при этом он отлично виден высоко на вечернем небе, его яркость также высокая (минус 2 звездной величины).
Единственная планета "участник парада", которую возможно будет наблюдать - Сатурн. Она будет видна на высоте всего 8 градусов над западной частью горизонта на закате. Но из-за низкого положения над горизонтом атмосфера Земли будет сильно искажать его диск и кольца.
Уран не участвует в "Параде планет", и невооруженным глазом его практически не видно (блеск + 6 звездной величины). Нептун - будет в 1 градусе севернее Сатурна, поэтому он будет низко над горизонтом и на фоне ярких вечерних сумерек. При этом Нептун - слабая по яркости планета +8 звездной величины, и поэтому даже в телескоп при таких условиях его будет очень сложно найти.
"По сути, из планет хорошо видно только один Юпитер – который не является участником "парада", остальные либо не видно вообще, либо очень плохо на фоне ярких сумерек. Так что 28 февраля будет парад планет, который никто не увидит", - добавил астроном.
Пятна на Солнце. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые
Вчера, 09:35
 
НаукаЗемляМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала