Назван самый популярный у россиян французский писатель
08:06 27.02.2026
Назван самый популярный у россиян французский писатель
Назван самый популярный у россиян французский писатель
Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман "Граф Монте-Кристо" - самой популярной книгой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.02.2026
жюль верн
оноре де бальзак
литература
2026
жюль верн, оноре де бальзак, литература
Жюль Верн, Оноре де Бальзак, Литература
Назван самый популярный у россиян французский писатель

Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман "Граф Монте-Кристо" - самой популярной книгой, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "КИОН Строки".
"Лидером среди авторов стал Александр Дюма, а самым популярным произведением — "Граф Монте-Кристо", - говорится в сообщении.
Дюма, как французский автор приключенческих исторических романов, достиг показателя 53,4% читаемости среди популярных авторов. На втором месте расположился Виктор Гюго (18,5%), Эмиль Золя (8,1%), Жюль Верн (6,9%) и Оноре де Бальзак (6,2%).
В рейтинге произведений лидер также значительно вырвался вперед: читаемость "Графа Монте-Кристо" составила 49,3%. Также россияне выбирают для чтения другой роман писателя - "Три мушкетера", а кроме того, эпопеи Гюго "Отверженные" и "Собор Парижской Богоматери" (8,4%) и исторический роман "Человек, который смеется".
Аудитория французской классики остается зрелой и вовлеченной, отметили в пресс-службе. Самыми активными читателями стали женщины 35–44 лет — 16,53% от всей аудитории этого раздела. Почти на равных идут мужчины 45–54 лет — 15,72%. При этом французскую классику читают преимущественно в дневное время: пик пользовательской активности приходится с 12.00 до 16.00.
Жюль ВернОноре де БальзакЛитература
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала