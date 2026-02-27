https://ria.ru/20260227/pisatel-2077045502.html
Назван самый популярный у россиян французский писатель
Назван самый популярный у россиян французский писатель
Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман "Граф Монте-Кристо" - самой популярной книгой
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман "Граф Монте-Кристо" - самой популярной книгой, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "КИОН Строки".
"Лидером среди авторов стал Александр Дюма, а самым популярным произведением — "Граф Монте-Кристо", - говорится в сообщении.
Дюма, как французский автор приключенческих исторических романов, достиг показателя 53,4% читаемости среди популярных авторов. На втором месте расположился Виктор Гюго (18,5%), Эмиль Золя (8,1%), Жюль Верн
(6,9%) и Оноре де Бальзак
(6,2%).
В рейтинге произведений лидер также значительно вырвался вперед: читаемость "Графа Монте-Кристо" составила 49,3%. Также россияне выбирают для чтения другой роман писателя - "Три мушкетера", а кроме того, эпопеи Гюго "Отверженные" и "Собор Парижской Богоматери" (8,4%) и исторический роман "Человек, который смеется".
Аудитория французской классики остается зрелой и вовлеченной, отметили в пресс-службе. Самыми активными читателями стали женщины 35–44 лет — 16,53% от всей аудитории этого раздела. Почти на равных идут мужчины 45–54 лет — 15,72%. При этом французскую классику читают преимущественно в дневное время: пик пользовательской активности приходится с 12.00 до 16.00.