Назван самый популярный у россиян французский писатель

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Писатель Александр Дюма стал самым читаемым французским классиком у россиян, а его роман "Граф Монте-Кристо" - самой популярной книгой, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "КИОН Строки".

"Лидером среди авторов стал Александр Дюма, а самым популярным произведением — "Граф Монте-Кристо", - говорится в сообщении.

В рейтинге произведений лидер также значительно вырвался вперед: читаемость "Графа Монте-Кристо" составила 49,3%. Также россияне выбирают для чтения другой роман писателя - "Три мушкетера", а кроме того, эпопеи Гюго "Отверженные" и "Собор Парижской Богоматери" (8,4%) и исторический роман "Человек, который смеется".