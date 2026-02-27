https://ria.ru/20260227/peskov-2077127027.html
Песков рассказал о продолжении переговоров по украинскому урегулированию
Сейчас речь идет о продолжении трехстороннего формата переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:09:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
