Песков рассказал о продолжении переговоров по украинскому урегулированию

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сейчас речь идет о продолжении трехстороннего формата переговоров по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается формата, то да, речь идет о продолжении трехстороннего формата", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, в каком формате пройдет следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию.