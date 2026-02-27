Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, точные сроки будут объявлены позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что по точным датам визита информация будет дана чуть позже.