Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
13:04 27.02.2026
Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана
Контакты президента РФ Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, точные сроки будут объявлены позже, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.02.2026
пакистан, в мире, россия, москва, дмитрий песков, владимир путин
Пакистан, В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о подготовке контактов Путина и премьера Пакистана

Песков: контакты Путина с премьером Пакистана Шарифом готовятся

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом готовятся, точные сроки будут объявлены позже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили пресс-секретаря, действительно ли в Москву с визитом прибудет премьер Пакистана, а также попросили уточнить даты встречи.
"Да, такие контакты действительно готовятся", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что по точным датам визита информация будет дана чуть позже.
