Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего, РФ рассчитывает на их прекращение в самое ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.