https://ria.ru/20260227/peskov-2077124947.html
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего, РФ рассчитывает на их прекращение в самое ближайшее время, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T15:25:00+03:00
в мире
россия
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_1522ed7254f021983b6e3dda6bf6972b.jpg
https://ria.ru/20260227/konflikt-2077122045.html
россия
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051619796_451:0:3182:2048_1920x0_80_0_0_ace5f50a4f51bcf6a00981d6a54093ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пакистан, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Россия, Пакистан, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Песков: РФ надеется на скорое прекращение столкновений Пакистана и Афганистана