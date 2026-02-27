Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
13:03 27.02.2026 (обновлено: 15:25 27.02.2026)
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана - РИА Новости, 27.02.2026
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего, РФ рассчитывает на их прекращение в самое ближайшее время, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
россия
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
россия
пакистан
афганистан
в мире, россия, пакистан, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Россия, Пакистан, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана

Песков: РФ надеется на скорое прекращение столкновений Пакистана и Афганистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Прямые боестолкновения между Пакистаном и Афганистаном не сулят ничего хорошего, РФ рассчитывает на их прекращение в самое ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены. Поэтому так же, как и все, мы пристально следим за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам, комментируя конфликт между Пакистаном и Афганистаном.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, и сообщил о больших потерях афганской стороны.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияПакистанАфганистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
