Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, наблюдаются ли существенные изменения в позиции киевского режима.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время.