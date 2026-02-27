Рейтинг@Mail.ru
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 27.02.2026 (обновлено: 13:53 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/peskov-2077124855.html
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2026
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков
Пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260226/syurpriz-2076798683.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, киев
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Киев
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков

Песков: пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, наблюдаются ли существенные изменения в позиции киевского режима.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Песков в пятницу сообщил, что Кремль проинформирует о сроках новых переговоров по Украине, когда будет достигнута договоренность, на данный момент работа по этому вопросу ведется, контакты продолжаются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Это невозможно — и все: Россия преподнесла противнику жесточайший сюрприз
26 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала