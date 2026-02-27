https://ria.ru/20260227/peskov-2077124855.html
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2026
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков
Пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260226/syurpriz-2076798683.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, киев
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Киев
Существенных изменений позиции Киева пока нет, заявил Песков
Песков: пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пока существенных изменений позиции Киева констатировать не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока существенных изменений позиции киевского режима констатировать не приходится", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, наблюдаются ли существенные изменения в позиции киевского режима.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Песков в пятницу сообщил, что Кремль проинформирует о сроках новых переговоров по Украине, когда будет достигнута договоренность, на данный момент работа по этому вопросу ведется, контакты продолжаются.